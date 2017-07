STEFANO DE MARTINO/ Il suo fisico conquista i fan, Belen sempre più vicina? (Oggi, 22 luglio)

Stefano De Martino

Stefano De Martino continua ad incantare i suoi tantissimi fan postando nuovi scatti da Ibiza, luogo da lui scelto per trascorrere le vacanze estive. Nel suo profilo Instagram ha recentemente pubblicato un video nel quale evidenzia un fisico mozzafiato, trovando in poche ore più di mezzo milione di 'likes' (clicca qui per vedere tali immagini). Il fascino del ballerino di Amici non può essere messo in discussione e, secondo quanto riportato ieri sera da Simona Ventura nella puntata di #Estate, anche Belen Rodriguez non ne sarebbe immune. La conduttrice ha parlato della sua esperienza a Selfie - Le cose cambiano, dove ha collaborato proprio con gli ex coniugi De Martino, e ha rivelato come a suo avviso Belen sia ancora innamorata dell'ex marito. A suo avviso, infatti, è impossibile resistere al fascino del napoletano. E a quanto pare Super Simo non è l'unica a pensare che un ritorno di fiamma tra i due genitori di Santiago sia ancora possibile.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL FASCINO DEL BALLERINO

ANCORA SPERANZE PER LUI E BELEN?

La dichiarazione di Simona Ventura sembra essere confermata anche dai fatti. Da giorni si fa sempre più insistente la voce secondo la quale Stefano De Martino e Belen Rodriguez siano sempre più vicini e abbiano completamente messo da parte le divergenze. Ad Ibiza, infatti, i genitori di Santiago hanno trascorso diverso tempo insieme godendosi le vacanze con il figlio e scatenando la gelosia di Andrea Iannone. Sembra, infatti, che il ballerino si sia pentito di avere lasciato la moglie due anni prima e che stia cercando di riconquistarla, per altro ottenendo i primi ottimi risultati. Dopo avere ripreso a seguire il marito su Instagram e avere postato una foto con la fede attaccata ad una catenina, Belen avrebbe deciso di allontanarsi anche fisicamente dal fidanzato che si sarebbe trasferito in un'altra villa ad Ibiza. Più che indizi, queste sono delle vere e proprie prove del più sorprendente ritorno di fiamma dell'estate?

