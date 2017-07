Samantha De Grenet in ospedale/ Un problema alla spalla per la conduttrice

Samantha De Grenet

I guai non vengono mai da soli e Samantha De Grenet lo sa bene. Una delle protagoniste dell'Isola Dei Famosi aveva già passato alcuni guai nei mesi scorsi proprio durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5 tanto che si parlò addirittura di un possibile abbandono. Così non è stato per fortuna e Samantha De Grenet, nonostante le polemiche, è uscita dal programma come una vera e propria protagonista, volendo o non volendo. Il suo ritorno a casa ha risolto tutto ma in questi giorni qualcosa è cambiato e il suo equilibrio è venuto meno. Ma cosa è successo a Samantha De Grenet?

SAMANTHA DE GRENET BARCOLLA MA NON MOLLA

LESIONE AL CERCINE PER LA CONDUTTRICE

L'annuncio è arrivato sui social e, al grido di barcollo ma non mollo, la conduttrice ha annunciato di essere finita in ospeale. Samantha De Grenet non sta passando un'estate al top proprio per via di questo piccolo incidente che potrebbe rovinare tutto. A quanto pare la conduttrice ha una lesione al cercine e dovrà fare una terapia per risolvere la situazione che è peggiorata quando ha finito per sbattere il ginocchio e stirare il collaterale. La stessa ha scritto: "Ne avrò per un bel po'. Lesione al cercine e per non farmi mancare nulla, cadendo qualche giorno fa ho sbattuto il ginocchio e ho stirato il collaterale... Questo lo dico per tutti coloro che carinamente si sono preoccupati per me... Ma tranquilli... Barcollo ma non mollo". Al suo capezzale non mancano il marito Luca Barbato e il figlio Brando che abbiamo conosciuto e amato durante il reality show.

© Riproduzione Riservata.