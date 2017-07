Temptation Island 2017/ Anticipazioni, Nicola e Sara si sono lasciati? La foto che fa pensare al peggio!

Nicola e Sara (Temptation island 2017)

Potrebbero attenderci davvero molte sorprese nelle prossime puntate di Temptation Island. Nei villaggi del bellissimo resort sardo sonon rimaste quattro coppie: quelle di Valeria e Alessio, Veronica e Antonio, Selvaggia e Francesco e Nicola e Sara. È proprio quest'ultima coppia citata a poter tenere in serbo un colpo di scena inaspettato e cioè l'addio dopo la partecipazione a Temptation Island. Un sospetto che nasce da alcuni scatti mostrati oggi dal fidanzato: Nicola infatti si trovava negli studi di Canale 5 e in particolare nei camerini destinati ai protagonisti di Uomini e Donne. Inconfondibile infatti la poltrona arancione che vediamo prima al fianco di Nicola e sulla quale poi si accomoda; ma cosa significa? Cosa ci faceva Nicola a Uomini e Donne?

ANTICIPAZIONI TEMPTATION ISLAND 2017, È FINITA TRA NICOLA E SARA?

SARA E ANDREA MELCHIORRE: È AMORE?

Se in un primo momento il pensiero va alla registrazione dedicata alle coppie (che solitamente viene fatta alla fine di agosto e con la presentazione dei nuovi tronisti) il fatto che ci sia solo Nicola conferma che non si tratta di questo. Da qui nasce un'ipotesi davvero inaspettata: e se fosse lì come nuovo tronista? E se fosse a Uomini e Donne per un provino con la redazione per poter occupare uno dei noti troni rossi a settembre? Uno scenario possibile e che ci porta ad una conclusione palese: lui e Sara Affi Fella si sono lasciati! La bella Miss dai capelli biondi e ricci potrebbe essersi invece avvicinata a chi Uomini e Donne lo conosce bene: Andrea Melchiorre. Il ragazzo ha palesato per lei un interesse che Sara non ha disdegnato; che possa essere nato del tenero tra i due? Le possibilità ci sono e potrebbero anche essere molto gradite dai fan di Temptation Island.

