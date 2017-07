The Walking Dead 8/ Il trailer ufficiale al Comic-Con di San Diego

the walking dead

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in attesa della messa in onda della première di The Walking Dead e dell'episodio numero 100 della serie. Rick Grimes e i suoi sono pronti a battersi contro Negan e i Salvatori fino all'ultimo sangue in una guerra già ampiamente annunciata nella scorsa stagione e che, sicuramente, si lascerà alle spalle una lunga scia di sangue. Il primo sguardo ufficiale alla nuova stagione lo abbiamo potuto dare ieri durante il panel di The Walking Dead al Comic Con 2017 di San Diego. L'evento che ogni anno racconti milioni di fa in arrivo da tutte le parti del mondo proprio per dedicarsi ad un full immersion tra stand, gadget, serie tv, cinema e fumetti, ha ospitato il cast e i produttori della serie cult AMC.

IL PROMO UFFICIALE DI THE WALKING DEAD 8

LA GRANDE GUERRA ALL'ORIZZONTE

The Walking Dead 8 andrà in onda a partire dal 22 ottobre negli Usa e il 23 in Italia e fino ad allora speriamo di vedere altre foto e altri video perché il trailer mostrato ieri all'evento ha lasciato tutti a bocca aperta. Negan apre il promo ufficiale insieme a Gabriel preoccupandosi del fatto che abbia o meno il pannolone in attesa di quello che succeerà. Un chiaro avviso ai fan che aspettando con ansia di guardare i nuovi episodi visto che, dopo la scena iniziale, il promo mostra un susseguirsi di scontri, esplosioni, zombie da contrastare e i discorsi dei leader pronti a spingere i loro uomini in battaglia al suono del ruggito della mitica Shiva. la scena che è destinata a far discutere è comunque quella finale in cui un Rick con una lunga barba bianca apre gli occhi nel suo letto e guarda i mitici fiori del pilot della serie. Solo un sogno o il grande finale della serie? Sangue e morte ci aspettano e tutti vogliono avere un ruolo nella grande guerra, a chi dovremo dire addio a partire da ottobre?

