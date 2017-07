UGO TOGNAZZI E MONICA VITTI/ Splendidi in “La supertestimone” (Techetechetè)

Monica Vitti ed Ugo Tognazzi, Techetechetè in onda su Rai 1

Due grandissimi attori come Monica Vitti ed Ugo Tognazzi sono tra i protagonisti di questa puntata speciale di Techetecheté dedicata ad eccezionali coppie del mondo dello spettacolo italiano. In particolare verranno riproposte alcune bellissime immagini di repertorio con la Vitti e Ugo Tognazzi nel film comico La supertestimone per la regia di Franco Giraldi e le musiche composte dal grande Luis Bacalov. Tognazzi è nato a Cremona il 23 marzo del 1922 ed insieme a Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi è considerato tra i grandissimi esponenti della commedia all’italiana. Nella prima parte della propria carriera Tognazzi ha spesso e volentieri fatto coppia con Raimondo Vianello soprattutto in televisione per poi dedicarsi prevalentemente al cinema dando vita a straordinari capolavori come I Mostri, Amici miei, Alta infedeltà, Controsesso, I complessi, L’immortale, Il padre di famiglia, Satyricon, La mazzetta e tanti altri.

UGO TOGNAZZI E MONICA VITTI: LA BIOGRAFIA DELL'ATTRICE

LA PIù AMATA DI SEMPRE

Monica Vitti il cui vero nome è Maria Luisa Ceciarelli, è nata a Roma nel novembre del 1931. Tra le attrici italiane più amate e conosciute di sempre, nel corso della propria carriera ha saputo regalare al proprio pubblico interpretazioni cariche di pathos che unite alla sua inconfondibile voce roca, l’hanno resa immortale. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 1954 nella pellicola di Edoardo Anton, Ridere! Ridere! Ridere!. Nel 1960 c’è stata una prima svolta della sua carriera grazie al regista Michelangelo Antonioni che l’ha voluta nel cast del film L’avventura. La collaborazione va avanti per molti altri film come La notte, Deserto rosso e L’eclisse. Nel 1964 viene scelta da Luciano Salce per girare il film Alta infedeltà nell’episodio La sospirosa. In carriera ha recitato in film del calibro di Polvere di stelle, La ragazza con la pistola, Letti selvaggi, L’anatra all’arancia, Teresa la ladra e tanti altri ancora.

