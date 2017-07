UNA VITA/ Anticipazioni dal 24 al 28 luglio: Mauro si sente perso senza Teresa

Una Vita

Le trame di Una Vita in onda dal 24 al 28 luglio confermeranno come il matrimonio di Mauro e Humilidad non sia affatto felice. Il poliziotto sarà molto freddo nei confronti della moglie e continuerà a pensare a Teresa. La sposa gli farà capire di essersi accorta di ciò che sta accadendo e lo inviterà a cercare l'amante ma tale dichiarazione manderà San Emeterio su tutte le furie. La freddezza della maestra nei suoi confronti proseguirà e il fatto non farà che peggiorare l'infelicità di Mauro. Teresa in questi giorni avrà però altro a cui pensare: giungerà il momento dell'inaugurazione della scuola intitolata a Carlota De La Serna alla quale parteciperanno tutte le personalità più in vista della città. Tra di esse ci sarà anche il duca di Somoza, che fin dal primo incontro mostrerà un forte interesse per Cayetana. Anche la dark lady non sfuggirà al suo fascino: nascerà presto una storia d'amore tra loro?

UNA VITA, LE ANTICIPAZIONI DAL 24 AL 28 LUGLIO: MAURO INFELICE CON HUMILIDAD

LIBERTO, IL DONNAIOLO

Nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, i telespettatori avranno modo di conoscere meglio Liberto, il nipote di Susana trasferitosi ad Acacias 38 per completare i suoi studi in architettura. Sarà compito di Leonor e Pablo accompagnarlo per le vie della città per fargli conoscere alcuni locali ed alcuni cari amici. Liberto fin dal primo momento metterà in evidenza il suo comportamento donnaiolo, soprattutto nel corso di alcune feste alle quali parteciperà insieme ai due amici. Una di esse verrà organizzata proprio a casa degli Hidalgo e vedrà la partecipazione di Rosina, che il ragazzo incontrerà per la prima volta. Tra loro scoccherà una strana scintilla, che non sfuggirà all'occhio attento dei fan. Rosina sarà una delle tante 'vittime' di Liberto. Il processo di Ramon si avvicinerà e Felipe dovrà trovare una strategia per dimostrare l'innocenza del suo cliente. Le cose per lui però si metteranno male, tanto che l'avvocato gli consiglierà di patteggiare.

© Riproduzione Riservata.