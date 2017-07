UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Mario e Juan all'Isola? Claudio Sona diffida Alberto Dandolo (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Claudio Sona continua a postare serenamente sui social network ma, della spinosa faccenda che lo riguarda da vicino non fa parola. L'ex tronista del primo trono gay di Uomini e Donne, è finito nell'occhio del ciclone per avere partecipato al trono pur essendo ancora fidanzato con Juan Sierra, il modello spagnolo che ha condiviso con lui una lunga relazione d'amore. L'ex di Gabbana, stanco di essere preso in giro dal veronese, qualche tempo fa ha postato una registrazione telefonica tra i due. Dopo averla condivisa, ha cancellato il messaggio che è stato comunque diramato in rete alla velocità della luce. Di seguito, della spinosa questione si è occupato Alberto Dandolo, arguta penna di Dagospia e del settimanale “Oggi”. Il giornalista, dopo avere ascoltato per intero la conversazione tra Claudio e Juan, ha sollecitato il Sona a dire la verità. L'ex tronista però, è rimasto in silenzio per un poco per poi tornare come se nulla fosse. Chi invece non ha potuto voltare pagina senza prima chiarirsi con i fan, è stato l'ex fidanzato Mario Serpa.

SONA DIFFIDA DANDOLO

Dapprima l'ex commesso romano ha cancellato Claudio Sona da Instagram e poi ha tolto il “like” anche alle pagine di coppia perché non intende più essere associato all'ex fidanzato che l'ha clamorosamente preso in giro. Con il tempo, Alberto Dandolo ha regalato alla rete altre preziose informazioni sul conto di Sona ma alcune, non si sono rivelate esatte. Inizialmente infatti, Dandolo aveva detto che proprio Sona ad un passo dalla verità come “premio” avrebbe ricevuto addirittura l'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, in partenza da settembre con la seconda edizione. Forse poi, dopo questo scandalo, le cose si sono evolute diversamente e il nome di Claudio Sona è sparito tra i papabili nuovi concorrenti. Una allettante possibilità molto simile invece, sembra essere finita proprio nelle mani dei suoi ex fidanzati, ecco perché, sempre Alberto ha scritto per il settimanale “Oggi” che: “A Cologno Monzese circolano già i primi nomi per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. In pole position ci sarebbero l’ex corteggiatore Mario Serpa e nientemeno che Juan, il creativo spagnolo intimo amico dello stilista Stefano Gabbana ed ex nemico in amore proprio di Serpa”. Che smacco per il Sona che, per mettere fine alle polemiche, proprio nelle ultime ore ha perfino diffidato il giornalista.

