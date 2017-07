Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani e l'assenza sospetta di Marco. La coppia in crisi? (Trono Over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Tempo di vacanze anche per Gemma Galgani, che in vista delle imminenti ferie estive è pronta a lasciarsi coinvolgere dall'avvincente lettura di un nuovo libro. Ieri sera, infatti, la protagonista più amata e odiata del trono over ha salutato tutti i suoi fan pubblicando sui social quello che sarà il libro che accompagnerà la sua estate. “Ma cosa si fa sotto l'ombrellone senza qualcosa da leggere? Insieme alle vostre riviste preferite ricordatevi di portare l'ultimo numero di Carie”, ha ricordato infatti la Galgani alle sue follower, ma sarà un libro a fare compagnia a Gemma Galgani nelle sue lunghe giornate afose o con lei ci sarà anche Marco Firpo, assente dai suoi aggiornamenti ormai da molto tempo? Se volete visualizzare il post che Gemma Galgani ha condiviso ieri suo profilo social ufficiale e scoprire tutte le novità degli ultimi post condivisi su Facebook, potete cliccare qui.

GEMMA E MARCO ANCORA UNITI A SETTEMBRE?

Nella lunga estate in compagnia di Marco Firpo, Gemma Galgani non ha di certo intenzione di annoiarsi e, nei momenti che passerà lontana dal suo cavaliere, farà in modo di tenersi occupata con le sue attività culturali. E mentre lei si dedica alle letture, sul suo profilo social non vi è traccia del biondo protagonista d Uomini e Donne, che come molti avranno già notato, non compare negli aggiornamenti quotidiani della dama ormai da molti giorni. Secondo i rumors che si sono diffusi nelle ultime ore sulla rete, la coppia sarebbe già in crisi, evento testimoniato, secondo i tanti follower, proprio dalla recente assenza di Firpo nella vita della Galgani. Ritroveremo i due nel salotto di Uomini e donne mano nella mano o per Gemma Glgani a settembre avrà inizio un nuovo percorso alla ricerca dell’amore?

