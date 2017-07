Vincitori Flight 616 / Che fine hanno fatto Celeste Rigo e Juri Bavaresco? Lei lanciatissima nella moda

Celeste Rigo e Juri Bavaresco - Vincitori Flight 616

Celeste Rigo è sempre più lanciata nel mondo della moda. 25 anni, con un corpo da favola e un viso straordinariamente bello, Celeste Rigo dopo aver vinto Flight 616 con Juri Bavaresco è diventata sempre più popolare al punto da posare per importanti riviste. L’ultimo servizio fotografico in cui ha svelato anche i suoi segreti di bellezza è quello realizzato per Men’s health a cui ha raccontato di avere un’alimentazione disordinata e di riuscire a mantenersi in forma con il crossfit. Sempre più popolare sui social dove il suo profilo ha superato i 26mila follower, Celeste Rigo è determinata a conquistare il suo piccolo posto al sole nel mondo dello spettacolo. La sua fortuna potrebbe essere la recente partecipazione a Temptation Island 2017, programma in cui, solitamente, la redazione di Uomini e Donne pesca i protagonisti della nuova stagione. Celeste, dunque, può sperare di approdare alla corte di Maria De Filippi? Per i fans non ha nulla da invidiare a chi l’ha preceduta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

VINCITORI FLIGHT 616, CELESTE RIGO E JURI BAVARESCO

LA VITA DOPO IL REALITY

Celeste Rigo e Juri Bavaresco sono i vincitori di Flight 616, il reality show di Italia condotto da Paola Barale. I due concorrenti, oltre a portare a casa la vittoria, all’interno del programma hanno trovato anche l’amore. Celeste e Juri, infatti, si sono innamorati all’interno di Flight 616 vivendo poi la storia lontano dai riflettori. La loro relazione, però, è finita dopo qualche mese così come i loro nomi sono spariti dal mondo della televisione. Che fine hanno fatto, dunque, Celeste Rigo e Juri Bavaresco? Se Juri è tornato a lavorare come modello, sfoggiando la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato, Celeste Rigo sta continuando a muovere i primi passi sul piccolo schermo. Celeste Rigo, infatti, è una delle tentatrice di Temptation Island 2017, il programma dell’amore attualmente in onda su canale 5. Sempre bellissima e con un corpo da far girare la testa a tanti uomini, Celeste non è comunque riuscita a fare breccia su nessuno dei fidanzati protagonisti. Celeste, dunque, dopo la fine della storia d’amore con Juri, è ancora ufficialmente single. Anche Bavaresco sembra non avere un nuovo amore mostrandosi quasi sempre solo o in compagnia di amici e amiche.

TUTTA LA STORIA

La storia d’amore di Celeste Rigo e Juri Bavaresco è nata sotto i riflettori di Flight 616. Inizialmente, Celeste era in coppia con Federico Rossi ma appena ha avuto l’occasione ha scelto di fare coppia con Juri con cui è nato inizialmente un rapporto d’amicizia che è poi diventato amore. Subito dopo il programma, Juri aveva fatto sognare tutti scrivendo la seguente dedica a Celeste: “Sei tra le persone più importanti che abbia conosciuto nella mia vita ed ogni giorno imparo sempre qualcosa di più su di te, il che è affascinante…”. La Rigo, a sua volta, aveva replicato così: “È stato meraviglioso condividere questo viaggio con te che l’hai reso unico e speciale… non è stato semplice, ma se tutto quello che è successo è servito per portarmi a te non cambierei mai nulla del passato…”. C’erano, dunque, tutte le premesse per una grande storia d’amore che, però, è finita dopo qualche mese. Dopo la rottura, Juri ha tentato di riconquistarla ma senza successo. I fans, tuttavia, ancora oggi sognano che i due possano trovare un modo per ritrovarsi.

