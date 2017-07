ALBERTO CASTAGNETTI/ Il vuoto lasciato a Fede da una morte prematura (Irregolari speciale Federica Pellegrini)

Federica Pellegrini (foto LaPresse)

ALBERTO CASTAGNETTI E FEDERICA PELLEGRINI

Nella puntata di domenica 23 luglio di Irregolari su Rai 3 dedicata a Federica Pellegrini, ci sarà spazio per raccontare il grande rapporto che ha legato quella che è stata probabilmente la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi al suo tecnico Alberto Castagnetti, che dal 1987 al 2009 ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico della Nazionale di nuoto. Tra Castagnetti e la Pellegrini, sportivamente parlando, è stato amore a prima vista tanto che appena sedicenne, Federica fu lanciata alle Olimpiadi di Atene del 2004, riuscendo a ottenere una clamorosa medaglia d’argento che fu anche fonte di rimpianti, visto che in batteria la Pellegrini aveva dimostrato di valere tempi molto inferiori. Per l’oro Olimpico ci fu bisogno di attendere Pechino 2008, ma Castagnetti ha rappresentato sicuramente un padre putativo per Federica, gestendone anche alcuni spigoli caratteriali che in alcuni casi l’hanno portata a fallire appuntamenti che sembravano assolutamente alla portata.

LA STORIA DELLA CAMPIONESSA E IL SUO MENTORE

La prematura scomparsa di Castagnetti, nel 2009, ha rappresentato senz’altro uno spartiacque nella carriera, ma anche nella vita di Federica Pellegrini. Questo perché l’azzurra era legatissima anche umanamente al suo tecnico, ma anche perché la morte di Castagnetti avvenne in modo improvviso e inaspettato. Dopo essersi sottoposto a un intervento al cuore che da tempo Castagnetti sapeva di dover affrontare, e che sembrava dovesse essere prettamente di routine, l’allenatore è morto un mese dopo nella sua casa in provincia di Verona (stessa città che ha dato i natali a Federica Pellegrini). La nuotatrice ha affermato in più interviste come la morte di Castagnetti sia stata per lei uno dei momenti più difficili da affrontare in assoluto, con la Pellegrini che si dichiarò sconvolta e che per diversi mesi rimase indecisa sul da farsi, prima di puntare sulla strada meno scontata ed affidarsi all’allenamento di Philippe Lucas, che aveva allenato le sue rivali, Laure Manaudou in testa, per molti anni. E quando agli Europei del 2009 in vasca corta Federica Pellegrini ottenne medaglia d’oro e record del mondo, la dedica commossa fu proprio per Alberto Castagnetti.

