ALEX L'ARIETE/ Su Rete 4 il debutto da attore di Alberto Tomba

Alex l'ariete, Alberto Tomba e Michelle Hunziker (2000)

IL CAST

Alex l'ariete è un film d'azione del 2000 diretto da Damiano Damiani (Il giorno della civetta, Amityville Possession, La moglie più bella) e interpretato da Alberto Tomba (qui al suo debutto da attore) e Michelle Hunziker (Voglio stare sotto al letto, Natale in crociera, Ancient Warriors). Alex l'ariete andrà in onda su Rete 4 nel primo pomeriggio di domenica 23 luglio, alle ore 14.15. A causa dell'insuccesso nelle sale, di un montaggio approssimativo e di una trama superficiale, Alex l'ariete è ancora oggi ricordato come un film "cult" del genere trash.

LA TRAMA DI ALEX L'ARIETE

Alex Corso (Alberto Tomba) è un carabiniere del GIS. Durante un'irruzione per catturare dei criminali, Alex abbandona il suo gruppo per trarre in salvo un bambino. A dispetto della nobiltà del suo gesto, il carabiniere viene sospeso dall'Arma e trasferito in un tranquillo paese di provincia, Monte dell'Olmo. Qui si trova a dover scortare una sospettata di omicidio, Antavleva "Leva" Bottazzi (Michelle Hunziker). La ragazza, in realtà, non è altro che la testimone incolpevole del misfatto, sebbene gli inquirenti siano convinti del suo coinvolgimento. Alex, così, ha il compito di raggiungere con lei il Palazzo di Giustizia dove verrà presa in consegna. Durante il viaggio, l'uomo decide di fermarsi in un hotel per incontrare una sua vecchia fiamma, Fabiana (Ramona Badescu), lasciando Leva ammanettata in macchina. Quest'ultima, cercando di liberarsi, causa un incidente e i due sono costretti a proseguire il viaggio in treno. Qui Leva tenta di fuggire, gettandosi dalla carrozza. Alex la insegue e i due si ritrovano in un bosco, dove vengono raggiunti da un gruppo di malviventi. Il loro mandante è altresì il mandante dell'omicidio di cui Leva è accusata, e il loro obiettivo è quello di eliminare la testimone. Alex si trova quindi a dover lottare per salvare la propria vita e quella di Leva. Durante la notte, trascorsa nascosti in un capanno, la donna avrà l'occasione di raccontare la propria incredibile storia al carabiniere.

© Riproduzione Riservata.