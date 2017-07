AMY WINEHOUSE/ Sei anni fa la tragica scomparsa della regina del soul

Amy Winehouse, gli appuntamenti della serata

LA VITA TRA SUCCESSI E LA DIPENDENZA DALL'ALCOL

Si commemora oggi la scomparsa di Amy Winehouse, la cantantautrice britannica ormai induscussa icona del new soul. La Winehouse morì sei anni fa all'età di soli 27 anni, entrando così nello sventurato "Club dei 27" insieme, tra gli altri, anche a Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain. Amy Jade Winehouse nasce il 14 settembre 1983 a Enfield, un sobborgo di Londra. Il suo carattere ribelle emerge ai tempi della secondary school, quando Amy inizia a indossare piercing e a vestirsi in modo appariscente. Si appassiona alla musica a tredici anni, ricevendo in dono la sua prima chitarra. A seguito di qualche esperienza corale nella sua città, Tyler James la nota, permettendole così di firmare il suo primo contratto con l'etichetta Island/Universal. Raggiunge il successo mondiale nel 2006, anno della pubblicazione di Back to Black. Notevoli le sonorità contenute nell'album, dall'R&B al jazz passando per il soul. È tra il 2008 e il 2010 che matura la sua dipendenza dall'alcol, che la porterà alla depressione e poi alla morte avvenuta il 23 luglio del 2011.

DEDICHE E APPUNTAMENTI A 6 ANNI DALLA MORTE

Amy Winehouse raggiunse una gran popolarità nei mesi immediatamente successivi alla scomparsa. Sulla sua vita furono raccolte e girate un'innumerevole quantità di testimonianze video, tra cui quella in onda stasera in su Rai 4 dal titolo Premio Oscar Amy - The Girl Behind the Name. Il documentario, diretto da Asif Kapadia, ripercorre la vita della cantante dalle origini al successo, sino ad arrivare all'ultimo periodo fatto di abusi e scelleratezze. Il regista ha ricostruito la vicenda servendosi di materiali d'archivio e interviste mai andate in onda, oltre a inserire a mo' di colonna sonora alcuni brani inediti della cantante. Altro appuntamento alle 20.30, su VH1, al canale 67 del digitale terrestre. La nottata televisiva sarà interamente dedicata ad Amy Winehouse, a partire da una rassegna di videoclip dei suoi brani più celebri per concludere con il concerto alla Porchester Hall di Londra nel 2007.

