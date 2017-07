ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO/ Non stanno più insieme: ora è ufficiale (Una serata… bella per te, Mogol)

Anna Tatnagelo canta a Una serata...bella per te, Mogol!

“Una serata… bella per te, Mogol” radunerà grandi del passato e del presente della musica italiana, e tra di essi ci sarà anche Anna Tatangelo, che resta sicuramente una delle voci melodiche più apprezzate delle generazioni più giovani di artisti e cantanti in Italia. Conosciuta anche per essere la compagna di Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo ha sempre saputo comunque costruirsi una carriera autonoma di grande successo, anche grazie a diverse partecipazioni al Festival di Sanremo, col palco dell'Ariston che è sempre stata una casa che ha permesso alla cantante sorana di dare il meglio di sé. Marcella Bella l'ha dunque voluta per omaggiare con la sua straordinaria vocalità alcune delle canzoni più belle scritte da Mogol, nella serata che andrà in onda su Rete 4 questa sera 23 luglio 2017. Marcella Bella l'ha voluta per interpretare “Se penso a te”, uno dei grandi classici scritti da Mogol, e la voce di Anna Tatangelo è sicuramente stata perfetta per lo scopo, rappresentando ormai una garanzia assoluta nel panorama della musica italiana.

Certo per lei questo non è un momento facile. Alla fine, infatti, è arrivata la conferma ufficiale anche da parte dei diretti interessati: Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono in crisi. I due, attraverso una nota congiunta rilasciata all'Ansa, hanno dichiarato:"La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità". Era stata la rivista "Spy", nata da un'idea di Alfonso Signorini, a scrivere che la bella cantante era stata lasciata da D'Alessio in ragione della di lui gelosia. L'interprete, secondo la ricostruzione fornita dal mensile, avrebbe mal sopportato i diversi scatti in pose sexy pubblicati sui social dalla compagna, giungendo così alla decisione di troncare il loro rapporto. Inutile dire che dietro alla rottura potrebbe esserci anche dell'altro, ma la notizia che sconvolge migliaia di fan è la seguente: Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non stanno più insieme. (agg. di Dario D'Angelo)

ANNA TATANGELO, VETERANA A SANREMO

Sette le partecipazioni di Anna Tatangelo nella città dei fiori, una nella sezione giovani all'esordio nel 2002, quando si presentò con “Doppiamente fragili” prima di veder uscire il suo primo disco di inediti in assoluto, intitolato “Attimo per Attimo”. Conquistò con quel brano la vittoria finale tra gli emergenti. Quindi, sei esperienze tra i cosiddetti Big, con sei partecipazioni e il secondo posto nel 2008 con il pezzo “Il mio amico”, mentre l'ultima partecipazione di Anna Tatangelo al Festival della Canzone Italiana risale al 2015, con la canzone “Libera” con la quale però non riuscì a conquistare l'accesso in finale. La quarta partecipazione di Anna Tatangelo in ordine cronologico al Festival di Sanremo è però particolarmente importante riguardo la sua partecipazione a “Una serata… bella per te, Mogol”, visto che la canzone con la quale si presentò fu “Essere una donna” scritta proprio dal grande paroliere di Terni per lei assieme a Gigi D'Alessio. Segno che Mogol ha saputo collaborare attivamente e scrivere grandi classici anche per artisti di generazioni molto diverse. Anna Tatangelo a quindici anni dal suo esordio sul palco dell'Ariston è ancora tra le artiste italiane più apprezzate in assoluto, e grande successo sta riscuotendo il suo “Anna Tatangelo Tour 2017”, che la sta portando in giro per l'Italia questa estate in tutte le principali località della penisola. Nel tour oltre ai suoi più grandi successi Anna Tatangelo reinterpreta alcuni classici della musica italiana, una formula che fa capire come mai sia stata particolarmente adatta per il format di “Una serata… bella per te, Mogol”.

