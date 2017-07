BATTITI LIVE 2017/ Nardò scaletta, ospiti e cantanti per Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci (23 luglio)

Battiti Live 2017

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci tornano sul palco per la seconda tappa di Battiti Live 2017. Dopo l’ottimo debutto di Bari, la coppia che presente l’eventu musicale dell’estate del Sud Italia, questa sera, sarà di scena a Nardò. Superata l’emozione iniziale, Elisabetta Gregoraci, con l’onnipresente Alan Palmieri è pronta per incantare anche il pubblico che sarà presente nel paese in provincia di Lecce. Per l’evento che si terrà in Piazza Diaz, l’amministrazione comunale ha previsto il piano di rafforzamento dei servizi sanitari e di pronto intervento. La serata sarà visibile su RadionorbaTv (canale 730 di Sky), Radionorba, Telenorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it. Ad agosto, inoltre, Battiti Live sarà trasmesso anche su Italia 1.

BATTITI LIVE 2017, LA SECONDA TAPPA A NARDO’ OGGI 23 LUGLIO

TUTTI I CANTANTI DELLA SERATA

Sul palco di Nardò ci sarà la formazione rivelazione dell’anno dei Thegiornalisti. Per ascoltare le loro hit, però, ci sarà da aspettare. Come fa sapere Radionorba che non fa trapelare nulla della scaletta, i Thegiornalisti saliranno sul palco sul finire della serata. A Nardò, ci sarà anche Gigi D’Alessio che presenterà il nuovo brano Benvenuto Amore. Gli altri nomi della musica italiana che infiammeranno la seconda serata del Battiti Live sono quelli di Paola Turci che, dopo il brano di Sanremo Fatti bella per te è tornata in scena con il singolo La vita che ho deciso; Bianca Atzei che proporrà Ora esisti solo tu e Abbracciamo perdonami gli sbagli. Tra i nomi più amati dai giovani, invece, ci saranno Mattia Briga con Nel male e nel bere, i due grandi protagonisti della categoria canto dell’ultima edizione di Amici ovvero Riki e Federica, Benji e Fede, Michele Bravi e Baby K. Infine, tornerà sul palco di Battiti Live anche Jake la Furia che ha iniziato la sua carriera con i Club Dogo. Ecco, dunque, la lista completa dei cantanti che si esibiranno questa sera: Gigi D’Alessio, Paola Turci, Benji e Fede, Thegiornalisti, Baby K, Jake La Furia, Briga, Michele Bravi, Bianca Atzei, Riki, Takagi e Ketra, Federica.

