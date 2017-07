BIANCA ATZEI/ Video, sempre accanto a Max Biaggi, il tour può riprendere (Una serata... bella per te,Mogol)

Bianca Atzei questa sera a Una serata bella per te...Mogol

Grande presenza femminile in occasione di “Una serata... bella per te, Mogol”, Bianca Atzei rappresenta sicuramente una delle cantanti della nuova generazione della musica italiana che Marcella Bella ha voluto con sé per la serata evento dedicata a Mogol e ai suoi più grandi successi, che Rete 4 trasmetterà in prima serata oggi 23 luglio 2017. Oltre al lungo sodalizio artistico con Lucio Battisti, Mogol ha scritto i testi di molte straordinarie canzoni interpretate da mostri sacri della musica italiana. Tra di essi c'è anche Mina, voce del pezzo interpretato da Bianca Atzei per l'occasione, “Amor mio”, che potrà sicuramente giovarsi delle straordinarie doti vocali della cantante di origine sarda, considerata unanimemente uno dei talenti più straordinari della sua generazione. Per Bianca Atzei comunque questo 2017 sta venendo contraddistinto musicalmente anche da un tour di straordinario successo per le sue doti da interprete che le permettono di cantare non solo i suoi brani di maggiore successo, ma anche tanti classici della musica italiana nel “Bianca Atzei Live 2017” che la sta portando in giro per la Penisola da Nord a Sud.

La cantante milanese di origine sarda è finita però sulla ribalta delle cronache anche per la sua storia d'amore con il motociclista Max Biaggi, e soprattutto, nelle ultime settimane, per essere dovuta correre al capezzale del suo compagno vittima di un gravissimo incidente durante delle prove in vista del mondiale Superbike, al quale Biaggi partecipa. Il pilota romano ha rischiato grosso ma alla fine è uscito dalla rianimazione con molte costole rotte e una lunga riabilitazione davanti a sé. La vicinanza di Bianca Atzei in questi difficili momenti è stata totale per Biaggi, che ha ringraziato la sua compagna per essere stata fondamentale in momenti in cui aveva temuto per la sua vita. Le foto della coppia vicina in ospedale hanno fatto anche il giro dei social network, dimostrando come l'unione tra i due sia più forte e solida che mai (qui il post). Dopo la brutta avventura, Bianca Atzei è ben decisa a dedicarsi esclusivamente alla sua grande passione, la musica, e come detto per chi vorrà seguirla dal vivo in estate le tappe del “Bianca Atzei Live” 2017 la porteranno proprio nei prossimi giorni in molte città del Sud Italia.

BIANCA ATZEI, SANREMO E TALE E QUALE SHOW

Bianca Atzei ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica italiana tra il 2012 e il 2013, cercando un esordio a Sanremo che arriverà però solo due anni dopo, nel 2015, quando sarà presente sul palco dell'Ariston con il brano 'Il solo al mondo'. Come detto, il successo era già arrivato però in precedenza per la Atzei, grazie alla collaborazione con il leader dei Modà, Kekko Silvestre, autore peraltro anche di 'Il solo al mondo'. Finora Bianca Atzei ha prodotto un solo album di inediti in studio, 'Bianco e nero', risalente proprio al 2015, ma a Sanremo è salita sul palco ancora una volta come concorrente proprio in questo 2017, ottenendo il nono posto finale nella classifica del Festival della Canzone Italiana con il brano 'Ora esisti solo tu'. Nel corso della fine del 2016, la Atzei ha partecipato al programma, condotto da Carlo Conti, Tale e Quale show, nel quale i concorrenti, tutti appartenenti al mondo dello spettacolo, gareggiano di settimana in settimana, imitando cantanti famosi. Nell’ultima edizione la Atzei si è fatta particolarmente notare nella sua interpretazione di Giorgia, imitate benissimo non solo nelle doti vocali, ma anche nella mimica (clicca qui per vedere la sua esibizione).

