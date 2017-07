PAOLO LIMITI/ Le parole del presentatore e paroliere recentemente scomparso (Una serata… Bella per te, Mogol)

Paolo Limiti (Lapresse)

In molti è ancora vivo il ricordo della scomparsa di Paolo Limiti. Questa sera ci sarà l’occasione di rivedere in televisione il presentatore e paroliere nel corso di “Una serata… Bella per te Mogol”. Paolo Limiti per anni ha rappresentato un punto fermo della scena televisiva, ma anche musicale, vista la sua attività di paroliere di molte canzoni di successo. Viene ricordato però per gli incontri e le interviste con tantissime star di Hollywood, da Lyz Taylor fino a Betty Curtis, della quale racconterà durante questa serata un aneddoto relativo a quando le si ruppe un tacco durante una serata in cui Limiti era presente. Si tratta di ricordi messi assieme durante una vita intera, in cui Paolo Limiti ha saputo specializzarsi in trasmissioni e interviste che hanno tenuto aperto l'album dei ricordi e della nostalgia verso determinati personaggi che hanno fatto grande il mondo dello spettacolo e che ora sembrano non esserci più.

La carriera di paroliere musicale di Paolo Limiti è stata soprattutto segnata dal sodalizio con Mina, per la quale ha scritto molte canzoni tra le quali spiccano “Bugiardo e incosciente” e “La ballata d'autunno”. Mina è sempre stata molto legata a Limiti tanto che negli anni Settanta accettò di affiancarlo, praticamente nel ruolo di valletta, in un quiz che Paolo Limiti aveva condotto per la televisione svizzera. Quiz che avevano segnato un'altra importante svolta per Limiti all'inizio degli anni Settanta, quando si impose come autore televisivo di Rischiatutto, condotto da Mike Bongiorno e diventato uno degli appuntamenti più classici degli italiani davanti al piccolo schermo.

PAOLO LIMITI, IL RITORNO IN TV CON LA “NOSTALGIA”

Dalla seconda metà degli anni Novanta fino alla prima metà degli anni Duemila, Paolo Limiti si impone come uno dei volti più familiari della Rai con il suo “E l'Italia racconta...” (che diverrà successivamente “Ci vediamo in Tv”) in cui riuscirà a far tesoro della sua enorme esperienza accumulata nel corso degli anni tra incontri con moltissime icone del mondo dello spettacolo, alcune delle quali torneranno proprio a trovarlo in trasmissione. Il suo stile un po' barocco ma comunque misurato, con le radici ben piantate nella televisione di altri tempi, riesce a rendere efficace la formula e a imporre uno stile “nostalgico” che verrà anche un po' bonariamente preso in giro, ma che in realtà svelerà la ricchezza di un'esperienza come quella di Limiti, oggi scomparso lasciando una grandissima eredità alle sue spalle.

