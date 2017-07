BOUNCE/ Su Canale 5 il film drammatico con Ben Affleck e Gwyneth Paltrow

Bounce (2000)

LA TRAMA DEL FILM

Bounce è il titolo di un film drammatico realizzato negli Stati Uniti all'inizio del secondo millennio. La regia è affidata a Don Roos; gli attori protagonisti sono Ben Affleck e Gwyneth Paltrow. Buddy Amaral (Ben Affleck) lavora nel campo della pubblicità, è single e si gode la vita. Quando chiude con esito positivo un importante contratto, l'agenzia per cui lavora gli regala un biglietto aereo per Los Angeles. A causa di una tempesta, Buddy resta bloccato in aereoporto e non può rientrare in casa. Mentre è al bar fa amicizia con Mimi e Greg, una coppia di colleghi impiegata nel modo dello spettacolo. Buddy fa amicizia con Greg, che gli confida la sua insofferenza nei confronti del suo lavoro. Molto spesso, il commediografo è costretto a stare lontano da casa per lunghi periodi, con grande dispiacere della moglie Abby e dei loro due figli. Viene annunciato il volo di Buddy, ma il giovane, non avendo alcuna necessità di tornare subito a casa, cede a Greg il suo biglietto aereo. Buddy e Mimi, invece, si fermeranno per la notte nell'hotel dell'aeroporto.

BOUNCE, LA FINE TRAGICA DI GREG

Il giorno dopo, Buddy viene a sapere che l'aereo su cui volava Greg è tragicamente precipitato. La notizia lo sconvolge talmente tanto che, una volta rientrato a casa, si fa prendere da un insopportabile senso di colpa che lo porterà a bere sino a maturare una vera e propria dipendenza dall'alcol. Trascorre un anno da quel brutto disastro e Buddy, dopo aver passato un lungo periodo a disintossicarsi, va a conoscere la famiglia di Greg. Quindi vede Abby, la vedova dell'uomo morto al posto suo, ma non le dice di aver avuto a che fare con Greg. I due si frequentano, si innamorano e instaurano una relazione. Intanto Mimi, che ha ancora la videocassetta che Greg ha girato in aeroporto, va da Abby per consegnargliela. Attraverso le immagini del video, Abby rivive le ultime ore del marito, e viene anche a sapere del biglietto aereo ceduto da lui a Greg. La donna resta molto colpita da quanto ha scoperto, e non vuole più saperne di Buddy. A seguito di una testimonianza rilasciata nell'ambito del processo contro la compagnia aerea, Abby comprende che Buddy ha ceduto il suo biglietto a Greg soltanto per generosità, e che si era avvicinato a lei per cercare di alleggerire, aiutandola, il suo enorme senso di colpa. Al termine della deposizione, sarà Abby a fare il primo passo e a riavvicinarsi a Buddy.

© Riproduzione Riservata.