BRUBAKER/ Su La7 il grande thriller anni Ottanta con Robert Redford

Brubaker, Robert Redford nei panni di Henry (1980)

IL CAST

Nella prima serata di domenica 23 luglio va in onda su La7 il film di genere drammatico-thriller Brubaker. Si tratta di una pellicola a stelle e strisce del 1980 prodotta da W.D. Richter per la regia di Stuart Rosenberg. Le musiche della colonna sonora portano la firma di Lalo Schifrin; i costumi di scena sono stati realizzati da Tom Bronson e Bernie Pollack. Nel cast figurano, tra gli altri, anche Robert Redford, Yaphet Kotto, Jane Alexander e Murray Hamilton. Il film fu girato in Ohio, nel carcere di Junction City nella Contea di Perry. La regia fu inizialmente affidata a Bob Rafelson, che per divergenze con la produzione e con lo stesso Redford fu sostituito da Stuart Rosenberg, il celebre regista di Nick mano fredda.

LA TRAMA DI BRUBAKER

Il film narra la storia di un criminologo di nome Henry Brubaker (Robert Redford) che in passato ha lavorato come capitano dell’esercito. Un bel giorno gli viene affidato l’incarico di dirigere un penitenziario in Arkanas, noto per il particolare "buonsenso" che vige tra i detenuti. Ciò implica che essi, in qualche modo, si autodisciplinino, anche a costo di vere e proprie coercizioni. Prima di accettare questo delicato e importante compito, Henry decide di farsi rinchiudere all’interno del carcere per tastare il terreno. Fin dal primo giorno, il capitano Brubaker si rende conto che vi sono delle grosse problematiche, tra condizioni igienico-sanitarie poco raccomandabili e violenze perpetrati senza alcuna remora nei confronti dei detenuti. Per Brubaker, una simile situazione è inaccettabile: prende immediatamente la decisione di avviare una serie di procedure e riforme contro il "marcio" fortemente radicato tra i membri dell'amministrazione. A combattere al fianco del nuovo direttore vi è Lillian Gray (Jane Alexander), la collega che ha fortemente sostenuto la candidatura di Henry a nuovo direttore. Riusciranno i due a riportare l'ordine a Wakefield?

