CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS / Streaming e anticipazioni puntate 23 luglio: rapimenti e omicidi

Raidue

COPPIE SCOMPARSE E OMICIDI MISTERIOSI

La squadra di Criminal Minds: Beyond Borders torna stasera su Rai2 nel prime time di oggi, domenica 23 luglio. Tre gli episodi che saranno trasmessi e che si preannunciano più avvincenti del solito. Lo spin off di Criminal Minds, infatti, non sta deludendo le aspettative del pubblico che, puntata dopo puntate si sta appassionando alle avventure sempre più pericolose. La squadra di Criminal Minds: Beyond Borders, infatti, si occupa prevalentemente di crimini internazionali. Risolvere i casi non è sempre facili per gli agenti dell’FBI che, spesso, mettono a repentaglio anche la propria vita pur di arrivare alla verità e assicurare i colpevoli di reati cruenti alla giustizia. I nuovi episodi di Criminal Minds: Beyond Borders saranno visibili sia su Raidue che in streaming con diverse modalità. La più semplice è collegarsi al sito Raiplay, cliccare su Diretta e scegliere la seconda rete della Rai per seguire le puntate in contemporanea alla messa in onda. Le avventure degli agente di Criminal Minds: Beyond Borders, inoltre, potranno essere seguiti ovunque in mobilità. In quest’ultimo caso sarà sufficiente avere una buona connessione e scaricare l'applicazione ufficiale di RaiPlay disponibile su Store Android, iOS e Windows Phone. CRIMINAL MINDS:

CRIMINAL MINDS, BEYOND BORDERS, ANTICIPAZIONI PUNTATE 23 LUGLIO

Made in…”, in onda in prima visione assoluta, il team di intervento internazionale indaga sulla scomparsa di due imprenditori americani durante un viaggio d’affari in Bangladesh. La squadra pensa che i due possano essere stati rapiti da qualcuno che stava conducendo degli affari nella regione in cui si trovavano. Nel frattempo, Clara cerca in tutti i modi di andare avanti con la sua vita. Nel secondo episodio, dal titolo “Cenerentola e il drago”, la squadra di Jack Garrett vola a Singapore dove un assistente di volo americano è stato trovato senza vita nel bagagliaio. Le indagini si concentrano prima su un sospettato che, tuttavia, viene considerato innocente. Le autorità locali, però, la pensano diversamente e pretendono una condanna esemplare. Nel terzo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Un amore spezzato”, la squadra vola in Belize, in America centrale, dove una coppia è scomparsa durante la luna di miele.

© Riproduzione Riservata.