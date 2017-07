ENZO IACCHETTI/ Il ritorno di Maddalena Corvaglia mai smentito né confermato (Una serata… bella per te, Mogol)

Enzo Iacchetti a una serata...bella per te Mogol

Ci sarà anche Enzo Iacchetti tra i protagonisti di “Una serata… bella per te, Mogol”, in onda oggi 23 luglio 2017 su Rete 4 in prima serata. Un protagonista a sorpresa in uno degli appuntamenti che Marcella Bella ha ideato per omaggiare alcuni dei grandi della musica italiana. La cantante ha chiamato a raccolta diversi amici e protagonisti del mondo dello spettacolo, e tra di essi c'è anche il cabarettista, attore e conduttore di “Striscia la Notizia”, che ha dimostrato un talento canoro quasi insospettabile esibendosi in “Emozioni”, pezzo scritto dalla grande penna di Mogol e musicato da Lucio Battisti, tanto da diventare uno dei pezzi più famosi in assoluto non solo del cantautore romano, ma anche di tutta la storia della musica italiana. Figura simpatica, amichevole e familiare, Iacchetti però è finito spesso anche sulle pagine del gossip per la sua love story con la showgirl Maddalena Corvaglia, conosciuta proprio negli studi di “Striscia” quando la Corvaglia ha interpretato il ruolo della Velina. La storia finì, almeno a detta di diversi rumors, a causa della gelosia di Iacchetti, ma la coppia è rimasta comunque in buoni rapporti, tanto che in molti hanno ipotizzato negli ultimi tempi un ritorno di fiamma, con Iacchetti e la Corvaglia fotografati in spiaggia insieme durante l’estate 2017. La showgirl ha comunque confermato come Iacchetti sia rimasto un punto di riferimento importante della sua vita, ma nonostante gli avvistamenti non è arrivata né una conferma, né una smentita riguardo al fatto che Iacchetti possa di nuovo aver fatto breccia nel cuore della bella Maddalena. La quale, va ricordato, è appena uscita da un matrimonio col chitarrista della band di Vasco Rossi, l'americano Stef Burns, unione dalla quale è nata anche una figlia.

ENZO IACCHETTI, LE CRITICHE A FLAVIO INSINNA

Eclettico e capace di rivestire mille panni sul palco, Enzo Iacchetti si misurerà dunque anche nelle vesti di cantante, felice di aver risposto all'appello per la serata presentata da Alfonso Signorini e Rosita Celentano. Enzo Iacchetti infatti, pur essendo uno dei volti più familiari della televisione italiana, non è di certo famoso come cantante. Da ben ventitré anni infatti Iacchetti è protagonista al fianco di Ezio Greggio come conduttore del Tg satirico più famoso della televisione italiana, e con il suo partner professionale Greggio ha anche vestito i panni di attori in diverse sitcom e film per la tv di successo. Enzo Iacchetti non si è mai tirato indietro anche quando c'è stato da fare polemica con qualche collega, rivelando anche una grinta non indifferente dietro un modo di fare comunque sempre bonario, educato e rassicurante. Ha avuto infatti recentemente parole al vetriolo verso Flavio Insinna, messo in crisi proprio dai filmati mostrati a “Striscia la Notizia” in cui si scagliava contro alcuni concorrenti del programma di sua conduzione, “Affari Tuoi”. Iacchetti ha criticato duramente Insinna affermando come sia stato di cattivo gusto, nei video pubblicati dal conduttore romano per difendersi, ricordare le iniziative di beneficenza compiute. Insomma, Iacchetti come al solito non le manda a dire, con una sensibilità artistica che si mescola sempre ad una grande attenzione per ciò che accade nel mondo dello spettacolo. La prima sarà comunque preponderante nella sua performance in “Una serata… bella per te, Mogol”,.

© Riproduzione Riservata.