EVEREST/ Robin Wright e Keira Knightley nel film di oggi su Canale 5 (23 luglio)

IL CAST DEL FILM

Everest è il film drammatico e avventuroso con forti connotazioni biografiche, uscito nel 2015, diretto dal regista islandese Baltasar Kormákur, molto acclamato dalla critica fin dal suo esordio con 101 Reykjavíknel 2000, che si è occupato anche della produzione e parte del montaggio. La sceneggiatura è stata affidata a Simon Beaufoy e William Nicholson, che hanno lavorato al libro di Jon Krakauer da cui la pellicola è tratta. Gli attori maschili principali sono: Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, recentemente apprezzato in Animali Notturni, Josh Brolin, Michael Kelly e Sam Worthington. Tra le donne spiccano Robin Wright acclamata protagonista del telefilm House of Cards e Keira Knightley diventata celebre grazie alla fortunata saga dei Pirati dei Caraibi. Le musiche sono del premio Oscar italiano Dario Marianelli.

EVEREST, LA TRAMA DEL FILM TRATTO DA UNA STORIA VERA

Il film è ambientato nel maggio del 1996 e racconta della spedizione di due gruppi di alpinisti, guidati rispettivamente da Rob Hall e Scott Fischer. Il primo è a capo di una spedizione turistica australiana e grazie alla sua agenzia Adventure Consultants ha reso più accessibili le scalate sull'Everest, il secondo è a capo di un gruppo di alpinisti americani. Arrivati al campo base i due esperti scalatori trovano altri gruppi di turisti decisi a fare il loro stesso percorso e così decidono di unire le forze per non essere rallentati. La missione si rivela difficile fin dalle prime battute, alcune persone hanno impedimenti fisici e l'attrezzatura non è adeguata alle condizioni climatiche. Tutto questo fa ritardare la partenza e così il gruppo si ritrova nel pieno di una bufera. Scott è costretto a tornare indietro e questo permette a Rob di raggiungere per primo la vetta. Nonostante l'enorme sforzo fisico e i problemi legati alla cattiva ossigenazione in alta quota Scott riprende la scalata.

Sulla via del ritorno Rob trova un altro elemento del gruppo Doug, rimasto indietro ma deciso ad arrivare in cima. L'esperto scalatore prova a farlo desistere dalla missione e con grande riluttanza accetta di accompagnarlo. I due arrivano troppo tardi alla vetta e la discesa si rivela impossibile. La bombola di ossigeno di Doug si esaurisce e nonostante la richiesta di soccorsi Rob può fare ben poco per lui. Con l'aggravarsi delle condizioni climatiche muoiono anche Scott e altri membri del suo team. Rob, consapevole di avere poco tempo, ripensa alla moglie in Australia prossima al parto. Gli unici a restare in vita sono Beck e Yasuko, quest'ultimo però muore per ipotermia mentre per il primo viene salvato in extremis da un elicottero. Nel finale si scopre che Beck Weathers ha perso entrambe le mani e il naso per l'ipotermia e non è stato possibile recuperare il corpo di Rob.

