Federica Pellegrini/ La carriera, gli amori tormentati, la storia con Filippo Magnini e il futuro in vasca

Federica Pellegrini (Instagram)

GLI AMORI: DA FILIPPO MAGNINI A LUCA MARIN

Federica Pellegrini, nata a Mirano il 5 agosto 1988, è una nuotatrice italiana specializzata nello stile libero. In questa specialità è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. Nella sua carriera ha preso parte a quattro rassegne olimpiche: la prima nel 2004 quando, appena sedicenne, conquistò la medaglia d'argento nei 200 m stile libero divenendo la più giovane atleta italiana di sempre a salire su un podio olimpico individuale. Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la medaglia d'oro regalando all'Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto. Ai giochi di Londra 2012 in lei erano riposte molte delle speranze azzurre di medaglia. Purtroppo la rassegna fu un flop. Federica si dichiarò dispiaciuta per gli insuccessi e si assunse la piena responsabilità per le scelte compiute. Questo però non evitò il verificarsi di un nuovo cambio tecnico che da Rossetto la riportò al francese Philippe Lucas. Il 5 agosto, giorno del suo 28º compleanno, Federica fu impegnata allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro come portabandiera della delegazione italiana alla cerimonia d'apertura dei Giochi ai giochi di Rio de Janeiro del 2016. La delusione per le prestazioni non all'altezza facevano presagire all'addio delle gare. Ma la nuotatrice ha dichiarato di voler partecipare a Tokyo 2020. La Pellegrini ha nel suo palmares svariate medaglie conquistate agli Europei. Al 2016 rimane la primatista mondiale dei 200 in vasca lunga. La prestazione che più le si è avvicinata fu l'1'53"61 di Allison Schmitt della finale olimpica di Londra.

LA VITA AMOROSA "TORMENTATA" DELLA CAMPIONESSA AZZURRA

Federica Pellegrini, in un'intervista rilasciata al settimanale Grazia, ha parlato della sua storia con Filippo Magnini finita da poco, svelando: "Ho preso tempo, ho guadagnato spazi, ho incamerato energia. Arrivo a casa e non penso ad altro, questo mi aiuta nel mio lavoro e per ora va bene così. La mia vita privata è in pausa, c'è solo nuoto ora". Ricordiamo che la nuotatrice è stata fidanzata anche con Luca Marin, che si sfogò con queste parole dopo il tradimento subito: "Una sera ho notato uno strano sguardo tra lei e Magnini. Nella mia testa è scattato un dubbio. Le ho fatto una scenata di gelosia, ma lei mi ha rassicurato. Poco prima di partire per i Mondiali, Federica mi aveva chiesto di lasciarla tranquilla. Purtroppo, nello stesso periodo, ho commesso l'errore di confidare questo nostro momento di distacco a Filippo. L'ho fatto da amico, anzi gli ho chiesto anche scusa dato che i nostri rapporti erano mutati da tempo. Nel giorno in cui Federica ha vinto i 400 stile libero, sono corso da lei per parlarle e complimentarmi. Ci siamo ritrovati nella sua stanza, ma dalla sua bocca sono uscite le parole che meno mi sarei aspettato: “Luca, non ti amo più”. Stavo male. Lei mi parlava, mi chiedeva come raccontare ai media la nostra rottura, ma io non la ascoltavo. Il dolore aveva vinto su tutto. Sulla fame, sui rapporti interpersonali, sullo sport".

FEDERICA PELLEGRINI LASCIA IL NUOTO?

Federica Pellegrini ha deciso di concentrarsi solo sul nuoto e nega un addio alle gare imminente, la campionessa, intervistata dal settimanale Grazia, conferma la sua intenzione di andare avanti: "Un recente sondaggio mi ha accostato a Valentino Rossi come modello seguito dagli italiani: vuol dire che sono ancora una fonte d’ispirazione. Sono ancora l’unica nuotatrice ad aver conquistato sei podi consecutivi ai Mondiali. Le generazioni passano, ma continuare ad esserci è una soddisfazione. Quest’anno, poi, come accade sempre nelle stagioni dopo le Olimpiadi, le gare sono incerte, soprattutto quella dei 200 stile libero. E in questa fase della mia carriera, ciò basta a stimolarmi". Per fortuna possiamo ancora godere delle sue prestazioni in vasca ancora per molto tempo. Le olimpiadi di Tokyo sono il grande obiettivo.

