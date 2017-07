Game of Thrones 7/ Anticipazioni del 23 luglio: un ritorno inaspettato per Daenerys (Trono di spade)

Game of Thrones 7, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

ANTICIPAZIONI TRONO DI SPADE: "NATA DALLA TEMPESTA"

La sinossi ufficiale del secondo episodio di Game of Thrones 7, ci rivela che Daenerys riceverà una visita inaspettata. Che si tratti di Varys? Jon invece dovrà affrontare una rivolta e non è detto che non riguardi proprio i tentativi di Ditocorto di spingere Sansa ad abbandonare l'ala protettiva del fratellastro. Mentre la Regina dei Draghi si prepara a colpire l'Occidente, Tyrion farà la sua mossa per prendere posto sul trono di Westeros. Secondo gli spoiler che girano su internet, Daenerys non potrà stare a lungo lontana dai drammi. Il ritmo inizierà a diventare sempre più veloce, a discapito di una premiere dalla narrazione più statica rispetto alle ben note tecniche di Got. Non è chiaro invece se Arya porterà avanti la sua missione regicida oppure volgerà altrove per riunirsi con gli Stark, mentre Sansa sembra ormai riflettere sul futuro che l'aspetta al fianco di Jon. Il ruolo nell'ombra di sicuro non soddisfa le sue aspettative.

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella notte fra oggi, domenica 23 luglio 2017, e domani, lunedì 24 luglio, andrà in onda su Sky Atlantic un nuovo episodio di Game of Thrones 7 in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Nata dalla tempesta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Arya (Maisie Williams) sfrutta ancora il suo allenamento come Nessuno ed indossa il volto di Frey (David Bradley) per organizzare un banchetto con il resto della famiglia, avvelenando tutti i discendenti di Walder e risparmiando solo la vita della moglie. Nel frattempo, Estranei e Non Morti iniziano ad avanzare verso Sud, oltre la Barriera, mentre Meera (Ellie Kendrick) trasporta Bran (Isaac Hempstead Wright) fino al Castello Nero e si riuniscono ad Edd (Ben Crompton). Più tardi, Arya raggiunge le Terre dei Fiumi e decide di unirsi ad un gruppo di soldati al servizio dei Lannister, mentre Sandor (Rory McCann) ritorna con Thoros (Paul Kaye) e Beric (Richard Dormer) nella capanna di due poveri uccisi tempo prima per trascorrervi la notte. Grazie alla sollecitudine di Thoros, il Mastino scopre inoltre che il Re della Notte sta guidando il suo esercito attraverso la Barriera, approfittando di una montagna priva di protezione. A Grande Inverno, Jon Snow (Kit Harington) e Sansa Stark (Sophie Turner) incitano gli uomini del Nord a non darsi per vinti ed affrontare gli Estranei, sempre più vicini. Tormund (Kristofer Hivju) ed i Bruti vengono incaricati di unirsi ai Guardiani della Notte per sorvegliare il Forte Orientale, mentre il Re del Nord decide di non togliere le roccaforti alle casate che lo hanno tradito, data la morte di Karstark (John Stahl) e Umber (Clive Mantle). Sansa tuttavia non è d'accordo ed affronta apertamente il fratellastro, ma non riesce a fargli cambiare idea. Infine Jon richiede la fedeltà dei figli di Karstark e Umber, riassegnando loro i territori. Dopo aver assistito a quanto accaduto, Ditocorto (Aidan Gillen) decide di approfittare della frattura fra i due fratellastri e decide di sollevare dei dubbi in Sansa. Nel frattempo, Cercei (Lena Headey) è di nuovo Regina dei Sette Regni e stabilisce con Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) quali alleanze dovranno stringere in seguito alla morte dell'ultimo figlio. Euron (Pilou Asbæk) giunge ad Approdo del Re con le sue mille navi, di cui cede il comando a Cersei. Le richiede tuttavia di sposarlo, ma la donna si rifiuta. Euron tuttavia non demorde e le assicura che al loro prossimo incontro, le porterà un dono che sappia superare la sua ostilità. Sam (John Bradley) invece è ormai l'assistente diretto di Ebrose (Jim Broadbent), l'Arcimaestro della Cittadella, ed è destinato ai compiti più ignobili. Di notte però ruba la chiave all'anziano per aprire una sezione particolare della Biblioteca, a cui possono accedere solo i Maestri e ruba alcuni tomi. Leggendo uno dei preziosi libri con Gilly (Hannah Murray) scopre così che al di sotto della Roccia del Drago sono presenti dei giacimenti importanti di vetro di drago, con cui potrebbero contrastare l'arrivo degli Estranei. Invia quindi un corvo a Jon per informarlo della scoperta, mentre Jorah (Iain Glen) cerca nello stesso luogo una cura che possa salvare le persone colpite dal morbo grigio. A Roccia del Drago, la Regina di Fuoco (Emilia Clarke) ritorna nella fortezza di famiglia e toglie i vessilli posti in precedenza da Stannis (Stephen Dillane), prendendo possesso dell'isola.

