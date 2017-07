Il Principe 2/ Anticipazioni decima puntata: Fatima sempre più in pericolo, Morey disperato

Il Principe 2

Manca poco al gran finale de Il Principe 2 ma i colpi di scena non sono ancora finiti. La seria spagnola torna in onda oggi, domenica 23 luglio, in tarda serata su canale 5 scatenando la rabbia dei fans che hanno seguito le vicenda di Fatima e Morey interpretati Hiba Abouk e Alex Gonzalez sin dalla prima puntata. Nonostante il successo ottenuto da Il Principe in patria, in Italia, fatica a restare a galla. Motivo che ha spinto Mediaset a cancellare la serie dalla prima serata e a spostarla in seconda in una periodo della stagione in cui gli ascolti contano relativamente. La nona puntata de Il Principe 2, infatti, è stata seguita solo 448.000 spettatori con l’8.3% di share. La decima puntata riuscirà a fare meglio?

IL PRINCIPE 2, ANTICIPAZIONI DECIMA PUNTATA

FATIMA SEMPRE PIU’ IN PERICOLO: MOREY RIUSCIRA’ A SALVARLA?

Dopo essere fuggita a Madrid con Morey per fuggire all’ira di Khaled, Fatima torna a casa temendo per la vita dei propri cari. Khaled, disposto a tutto pur di non farsi scoprire e per riconquistare quella che è sua moglie, comincia a ricattare Fatima usando sua sorella Nayat. Temendo che possa succederle qualcosa, Fatima mette da parte la propria felicità tornando a casa dove affronta la rabbia di Khaled. Tornata a casa, Khaled rende Fatima una vera prigioniera a casa sua. Non la fa uscire di casa, le proibisce di usare il cellulare e di vedere parenti e amici. Il vero intento di Khaled, però, è tenere Fatima lontana da Morey che continua ad indagare su di lui per incastrarlo. Disperato, Morey cerca l’aiuto di Fran che, con la collaborazione di Mati, riesce a mettersi in contatto con la donna che ama. Mati e Fran, infatti, mettono in atto un piano per distrarre gli uomini addetti alla sicurezza della casa di Fatima che può così incontrare Morey. La donna racconta così all’uomo tutta la verità sui ricatti di Khaled rifiutando di andare via con lui. Morey capisce di non poter mettere in pericolo la vita di Nayat e del resto della famiglia di Fatima e le promette di continuare ad indagare su Khaled per assicurarlo il prima possibile alla giustizia. Morey riuscirà a trovare le prove per incastrare Khaled e a salvare Fatima?

