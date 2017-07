Il Segreto/ Anticipazioni 23 luglio: Gracia chiude il negozio dopo la morte di Mariana?

Il Segreto

Il Segreto tornerà anche oggi su Canale 5 a partire dalle ore 18:45. La telenovela spagnola tornerà dunque su Canale 5 per sette giorni consecutivi anche se per ora resta sospesa la puntata serale. Le trame di oggi concederanno ampio spazio ai terribili metodi di Cristobal Garrigues che aiuterà i Santacruz nel peggiore dei modi: cercherà di portare allo sfinimento Leoncio, ora costretto a lottare tra la vita e la morte. L'Intendente continuerà a ricattare Emilia, costretta ad assecondare le sue richieste per evitare ripercussioni anche tra i Castaneda. Raimundo non riuscirà a giustificare il comportamento inspiegabile della figlia, almeno fino a quando tutto sarà chiaro ai suoi occhi. Tra i Castaneda terrà banco la disperazione per la morte di Mariana, che non riuscirà ad essere accettata dalla povera Rosario, ormai allo strenuo delle forze. Anche Gracia sarà profondamente provata per la perdita dell'amica e valuterà la possibilità di chiudere il negozio, aperto qualche mese prima proprio insieme alla moglie di Nicolas. Ma sarà compito di Fè convincerla a cambiare idea.

IL SEGRETO, LE ANTICIPAZIONI: LA TELENOVELA TORNA DI DOMENICA

SAUL DISPERATO PER LA SCOMPARSA DI JULIETA

Mentre le anticipazioni italiane de Il Segreto concedono ampio spazio agli intrighi causati da Cristobal Garrigues, molte cose sono cambiate in terra iberica. Il figlio illegittimo di Salvador Castro è uscito di scena, rinchiuso nello stesso manicomio nel quale lui stesso qualche mese prima aveva portato zia Eulalia. Con la sua partenza, arriveranno a Puente Viejo nuovi personaggi, destinati in breve tempo a diventare assoluti protagonisti. I fratelli Saul e Prudencio Ortega, nuovi protetti di Donna Francisca, si innamoreranno della stessa donna: Julieta, simile a Pepa sia nell'aspetto fisico che nel carattere. Negli ultimi giorni, però, un grave errore di Prudencio ha causato la morte di Ana, la figlia della nuova protagonista femminile. Il fatto non resterà privo di conseguenze: Julieta, distrutta per la perdita, scomparirà da Puente Viejo dirigendosi nei boschi ad esso adiacente. Di lei si perderanno le tracce e Saul si metterà immediatamente alla sua ricerca pensando che le possa essere accaduto qualcosa di terribile. A sorpresa la stessa Montenegro sarà preoccupata...

