L'ARENA/ Anticipazioni 23 luglio: tra Luciana Littizzetto e Gianni Boncompagni

Massimo Giletti (L'Arena, foto da Twitter)

Sarà uno Speciale L'Arena certamente all'insegna dell'ilarità quello in onda oggi, domenica 23 luglio, su Rai Uno. Come si evince dalle anticipazioni fatte filtrare dalla tv di stato, il programma di Massimo Giletti sarà diviso pressoché in due parti. La prima sarà dedicata a Luciana Littizzetto, la comica che ha fatto di un'ironia sempre pungente il proprio marchio di fabbrica. L'autoironia come cifra stilistica, la satira senza fronzoli come tratto caratteristico, Luciana Littizzetto ha legato il suo personaggio a Fabio Fazio, di cui è da anni spalla impertinente a Che tempo che fa su Rai Tre. La seconda parte della puntata dello Speciale L'Arena, per quanto non farà a meno di regalare sorrisi, sarà venata da una profonda nostalgia. Protagonista della puntata sarà infatti il compianto Gianni Boncompagni, morto lo scorso 16 aprile all'età di 84 anni. A fornire un ritratto quanto mai veritiero del personaggio, tra gli altri, vi sarà Raffaella Carrà, con la quale condivise oltre che dei progetti lavorativi anche un pezzo di vita.

SPECIALE L'ARENA: LUCIANA LITTIZZETTO E GIANNI BONCOMPAGNI

LA SCORSA PUNTATA

Detto che i protagonisti della puntata dello Speciale L'Arena di Massimo Giletti saranno Luciana Littizzetto e Gianni Boncompagni, quali sono stati i personaggi che hanno fatto compagnia al pubblico del pomeriggio di Rai Uno la scorsa settimana? La prima parte della scorsa puntata è stata dedicata a Virginia Raffaele, l'atttrice che attraverso le sue raffinate imitazioni ha conquistato il favore di milioni di italiani. In quell'occasione Massimo Giletti si è poi divertito a chiedere alle donne interessate dalle imitazioni della Raffaele - su tutte Fiorella Mannoia, Roberta Bruzzone e Micaela Biancofiore - quale fosse il loro pensiero riguardo alla rappresentazione che l'artista ne ha dato. Il secondo spezzone della trasmissione di Rai Uno, invece, si è concentrato sulle due icone pop italiane probabilmente più famose all'estero: Eros Ramazzotti e Laura Pausini, ripercorrendone le tappe più importanti della carriera e i brani più celebri.

© Riproduzione Riservata.