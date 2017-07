LAURA CHIATTI / Il figlio Pablo è stato ricoverato in ospedale: forte paura per lei e Marco Bocci

Laura Chiatti, il figlio ricoverato in ospedale

Momenti di panico e paura per gli attori Laura Chiatti e Marco Bocci. Il figlio Pablo infatti, era stato ricoverato in ospedale per una infezione batterica accompagnata da una brutta polmonite. L'annuncio ufficiale è stato dato direttamente dall'attrice tramite il suo account personale di Instagram dove ha pubblicato uno scatto insieme al figlio scrivendo: "Il mio piccolo Pablo ha trascorso 4 giorni in ospedale per una piccola infezione batterica e polmonite. Oggi andiamo a casa... il mio pensiero va a tutti i genitori dei bambini che purtroppo non hanno la fortuna di trascorrerci solo 4 giorni ... in bocca al lupo a tutti! Siete dei supereroi". Tanti i like allo scatto così come i commenti d'incoraggiamento da parte dei fan.

PAURA PER LAURA CHIATTI E MARCO BOTTI: IL PICCOLO PABLO E' STATO RICOVERATO

“DESIDERO 5 FIGLI!”

Laura Chiatti ha voluto attendere il controllo da parte dei medici con successiva dimissione prima di darne l'annuncio attraverso i social network. L'attrice ha raccontato in più di una occasione che, prima di essere una professionista nel suo lavoro è soprattutto la mamma dei piccoli Pablo ed Enea. Sposata dal 2014 con l'attore umbro Marco Bocci, tra loro è stato un vero colpo di fulmine: "Il matrimonio non mi interessava, invece Laura mi ha fatto ricredere, da subito ho sentito il desiderio di sposarla. L’amore toglie i diaframmi della razionalità", ha dichiarato lui di recente tramite una intervista. A quanto pare la coppia vuole altri figli: "Desidero cinque figli, ma allentando un po’ i tempi. Così vicini è una mazzata", ha aggiunto Marco Bocci. L'attrice però appare assolutamente d'accordo con le affermazioni del marito tanto da dichiarare: "Anche io li desidero, però aspettiamo un attimo perché vogliamo dormire un po’". Lo scorso 14 luglio la bella Laura Chiatti ha compiuto 35 anni e la sua carriera viaggia a gonfie vele così come la vita privata, tra l'amore di Marco Bocci e l'affetto dei piccoli Enea e Pablo. Fortunatamente questo momento di paura si è concluso in maniera positiva senza nessun tipo di complicazione. Per visionare lo scatto di Laura Chiatti a cui facciamo riferimento, potete cliccare qui.

