LUCIANA LITTIZZETTO/ Dalle gag sulla scrivania all'addio a Fabio Fazio? (Speciale L'Arena)

Luciana Littizzetto con Fabio Fazio (Foto: Lapresse)

Sarà Luciana Littizzetto il personaggio che terrà compagnia a milioni di italiani nella domenica pomeriggio di Rai Uno: la comica di Torino vestirà i panni della protagonista della prima parte dello Speciale L'Arena di Massimo Giletti in onda domenica 23 luglio 2017 a partire dalle ore 14. Cosa attendersi dallo speciale sull'attrice classe 1964? Sicuramente tante risate, visto che nel corso del programma verranno riproposte alcune delle gag più esilaranti della carriera di quella che Fabio Fazio, suo storico partner televisivo, è solito definire affettuosamente come "Lucianina". Eppure, a dispetto dell'immagine che la Littizzetto spesso ha voluto dare di sé, quella di personaggio impertinente, c'è anche un aspetto più profondo di donna a tutto tondo che è emerso con maggiore forza negli ultimi anni. L'esempio più calzante è quello verificatosi all'ultima edizione del Festival di Sanremo condotta da Fabio Fazio, quando Luciana si è resa protagonista di quelli che tanti osservatori non hanno esitato a definire una "lectio magistralis" contro la violenza sulle donne.

LUCIANA LITTIZZETTO, SI SEPARA DA FABIO FAZIO?

LE VOCI DI UN ADDIO

Dici Luciana Littizzetto e non puoi fare a meno di pensare al binomio composto dall'attrice comica e da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un sodalizio all'apparenza eterno, che pure secondo alcune voci incontrollate rischia di interrompersi in maniera traumatica. A lanciare l'indiscrezione che ha scosso il mondo dello spettacolo è stato, pochi giorni fa, il sito di Roberto D'Agostino "Dagospia". Secondo quanto appreso dal portale, sempre un passo avanti quando si tratta di soffiate di questo tipo, pare infatti che nella prossima stagione di Che tempo che fa, al battesimo su Rai Uno, non sarà presente la mitica Lucianina. Come mai? Ecco quanto si può leggere su Dagospia:"Alla presentazione dei Palinsesti Rai Fabio Fazio si è presentato alla Statale di Milano con il suo manager Beppe Cascetto. Il conduttore ligure ha scambiato poche parole con i giornalisti ed è stato portato via da due guardie del corpo. Ha invece suscitato curiosità l'assenza di Luciana Littizzetto che non sembra essere casuale". Si sarà trattato di una semplice coincidenza? Noi speriamo vivamente di sì.

L'IMPEGNO PER IL MONDO ANIMALE

Di Luciana Littizzetto, oltre che la contagiosa simpatia, certamente colpisce quell'umanità di cui solo gli esseri sensibili sono in possesso. La donna, come riferito da velvetpets, è infatti testimonial della campagna promossa da Sky Uno contro l'abbandono degli animali, pratica purtroppo diffusissima di questi tempi, che ha visto il proprio culmine con la trasformazione del canale della piattaforma satellitare in Sky Uno Loves Animals dal 22 luglio all'8 agosto. A tal proposito, con l'ironia che da sempre la contraddistingue, la Littizzetto ha lanciato il proprio appello affinché cani e gatti in particolare vengano portati in vacanza dai loro padroni:"Io sono qua con Uffa, gatto del gattile, di là c’è Gigia, cane dell’autostrada trovata a Rho, poi abbiamo Toma, cane del canile di Caserta. Quindi, qua dentro di bestie ce ne sono. La cosa che io amo incondizionatamente è la loro gratitudine. Soprattutto i cani, sono sempre contenti, entri in casa e ti fanno le feste, entrassi 30 volte in casa 30 volte ti fanno le feste. Con i figli non è mai così, anzi quando entri dicono ‘Minchia, di nuovo qua!’".

