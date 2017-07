Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 23 luglio 2017

Paolo Fox torna con l'oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 23 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

I SEGNI AL TOP

Ora è il momento di analizzare i segni top nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Gemelli vivranno una domenica importante che libera la passione. Marte e Venere sono fortissimi nel segno, Mercurio è favorevole. Con un Ariete o un Leone si potranno fare grandi scelte. Se nel passato si è vissuto qualche disturbo si può andare avanti. Chi ha un lavoro complicato deve trovare un punto di equilibrio per stare bene. Si deve rimettere in gioco la vita non per colpa personale, ma perché sono cambiate alcune condizioni. Il Cancro vede una forza nel suo ciel, legata alle giornate del periodo migliori rispetto a inizio anno. Alcuni si sentiranno più forti anche chi si è separato o ha allontanato qualcuno nel mondo del lavoro. Ora c'è una fase di crescita rispetto alle polemiche viste fino ad ora. Ci saranno delle risposte in arrivo in autunno. Il Leone ha una grande energia con il Sole che è nel segno da ieri. C'è una grande carica, voglia di riscattarsi. C'è solo il problema dei soldi per spese maggiori o una condizione che si trascina da tempo che comporta stress. Chi ha debiti o non per colpa sua si è trovato al centro di un problema ora deve fare chiarezza.

GIORNATA "NERA" PER...

Passiamo a guardare i segni flop nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La giornata nasce con qualche piccola tensione per il Toro e forse la colpa è del clima. Qualcuno può andare in escandescenza. Se si discute può essere per dei problemi economici che non quadrano. La situazione è problematica per chi deve fare i conti con un ex. Ci potrebbero essere buoni ritorni in amore con agosto che è un mese importante che da fiducia. Domenica è una delle giornate più nervose della settimana per l'Acquario, troppe cose da fare qualche ritardo. Qualcuno passerà l'estate a lavorare. Dal punto di vista fisico questa resta una giornata sottotono. Chi inizia un viaggio è bene che prenda tempo. Lo Scorpione ha un grande desiderio di staccare la spina e andare lontano. Da questo punto di vista agosto sarà un mese bello. C'è una carica di insofferenza forte ed è un residuo di quanto vissuto negli ultimi mesi. Se si paragona quest'estate a quella dell'anno scorso si stanno ritrovando forma, coraggio e volontà.

OROSCOPO IN PILLOLE

Torna anche oggi, domenica 23 luglio 2017, il consueto appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle. Sarà una delle giornate più nervose della settimana per l'Acquario che non è in grado di trovare le giuste coordinate per fare le cose come vorrebbe, sono infatti troppi gli impegni. I Pesci invece sono pronti per una grande rivoluzione che dovrebbe poi compiersi verso l'autunno. Anche dal punto di vista sentimentale le cose andranno meglio col passare delle settimane, ora c'è solo l'obiettivo di essere concreti e l'obiettivo è di evitare di fare dei voli pindarici. Lo Scorpione vuole staccare la spina, c'è sicuramente però rispetto dodici mesi fa più voglia e determinazione.

© Riproduzione Riservata.