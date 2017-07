Rush Hour/ Anticipazioni puntata 23 luglio: Carter e Lee sulle tracce di un evaso

Rush Hour (Facebook)

UNA MISTERIOSA LETTERA INCASTRA CRISTIN

Appuntamento a questa sera su Italia Uno con un nuovo episodio di Rush Hour, la serie tv americana sviluppata da Blake McCormick e Bill Lawrence che narra le vicende dei due improbabili detective Carter e Lee che si ritrovano a collaborare in una bizzarra partnership. L’episodio di questa sera, dal titolo “Prigioniero d’Amore”, sarà ambientato in un primo momento nella costa orientale, dove un detenuto, Steven Backer, riuscirà a sfruttare un ordigno esplosivo per far perdere le proprie tracce. Allo stesso tempo, in quel di Los Angeles, Carter e Lee avranno il compito di vigilare su Pam Sanders e Cristin Sanders, moglie e figlia del detenuto che a causa di questa vicenda sono costrette far parte del programma protezione testimoni. A informare i due detective del nuovo ruolo, ci penserà Didi, che stavolta, però, dovrà faticare più del solito per tenerli a bada. Carter, infatti, continua a dare tutto per scontato e non ha ancora intenzione di prenderla sul serio.

RUSH HOUR, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 LUGLIO

Dopo aver ottenuto il nuovo compito da Didì, Carter e Lee si metteranno in viaggio per raggiungere le due testimoni, Pam e Cristin, ma una volta arrivati sul posto, capiranno che la moglie del detenuto è certa di essere al sicuro. Poco distante dal gruppo, la giovanissima Cristin ascolta la musica con le sue cuffiette, ma a dispetto delle apparenze è molto interessata al discorso degli adulti. A catturare l’attenzione di Lee, però, è una penna verde che la ragazza continua a utilizzare per scrivere le sue cose. Allo stesso tempo Elliot, ex datore di lavoro di Backer, verrà a conoscenza della fuga del detenuto e, appena appresa la notizia, allerterà tutti i suoi uomini. Così come preventivato, infatti, Backer raggiungerà ben presto Los Angeles, mentre a Carter e Lee non sfuggirà la presenza di una lettera scritta con inchiostro verde che la giovane Cristin ha inviato a suo padre. Il mistero diventerà sempre più fitto quando i due protagonisti scopriranno che l’indirizzo che si legge sulla missiva non è quello della sua residenza. Quali segreti nasconde la figlia di Backer?

