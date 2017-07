SCUOLA DI POLIZIA 2 - PRIMA MISSIONE/ Su Italia 1 una serata all'insegna delle risate

Scuola di polizia 2 - Prima missione (1985)

IL CAST

Nel corso del tardo pomeriggio di domenica 23 Luglio, alle 19.25, andrà in onda su Italia 1 Scuola di Polizia 2 - Prima missione. Si tratta di un ottimo diversivo prima dell'ora di cena, per un momento all'insegna di risate e gag a dir poco esilaranti. Scuola di Polizia 2 - Prima missione, è un film risalente al 1985 diretto da Jerry Paris. Tra i personaggi principali figurano i volti di Bubba Smith, Steve Guttenberg e Art Metrano. Si tratta del secondo capitolo di Scuola di polizia, il ciclo di film comici con protagonista una sgangherata police academy statunitense. Oltre alla versione con attori in carne d'ossa, esiste anche una serie animata omonima risalente agli anni Ottanta. Tutto sommato, il film ha ricevuto una calorosa accoglienza dal pubblico, incassando circa 2 milioni e mezzo di lire in Italia.

LA TRAMA DI SCUOLA DI POLIZIA 2 - PRIMA MISSIONE

Il sedicesimo distretto di polizia affronta un periodo ricco di attività criminali; al capitano Lassard il compito di coordinare la squadra. Hurst, un intransigente commissario, è convinto che la causa delle inefficienze risieda proprio nell'incapacità del capitano, mentre Lussard sostiene che gli agenti siano stanchi e demotivati, in quanto ormai anziani e prossimi alla pensione. Il confronto diviene un vero e proprio attacco, e Hurst pone un ultimatum al capitano: se Lassard sarà in grado di rendere il distretto organizzato ed efficiente entro un mese, allora potrà evitare il licenziamento. Lassard riesce ad ottenere almeno sei agenti nuovi, a fronte dei dodici richiesti. Successivamente, chiederà aiuto al fratello Eric, il quale gliene procurerà altri sei. I nuovi arrivati, tuttavia, si riveleranno degli autentici disastri. Riuscirà la vecchia guardia a mettere in riga i nuovi arrivati?

© Riproduzione Riservata.