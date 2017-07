STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo su Rai Uno (domenica, 23 luglio 2017)

Stasera in tv Rai

Ecco i programmi televisivi delle reti Rai previsti per la prima serata di domenica ventitre luglio. Sarà una sera all'insegna dell'intrattenimento, ma anche dell'informazione. Su Rai Uno alle ore 21.25 il decimo episodio della terza stagione di Un passo dal cielo, dal titolo Il predatore. La serie è ambientata a valle delle Dolomiti nel paesino di San Candido, dove Pietro Thiene (interpretato da Terence Hill) è a capo del Corpo forestale locale e conosce come le sue tasche la natura e le montagne circostanti. Pietro collabora spesso con il corpo di polizia per risolvere i casi del posto. A seguire, alle 22.35, verrà trasmesso un altro episodio della serie intitolato Il giusto riposo degli alberi. Sul sito Rai Play è possibile accedere agli episodi di Un passo dal cielo e trovare tante anticipazioni e extra sulla serie tv italiana. Su Rai Due, alle ore 21.05, andrà in onda in prima visione il quinto episodio della seconda stagione di Criminal Minds Beyond Borders, serie tv statunitense di genere poliziesco: si tratta di uno spin-off della serie Criminal Minds e, come questa, segue le vicende di una squadra di profiler della FBI. L'episodio si intitola Cenerentola e il drago. Segue, alle ore 22.35 un'altra puntata della serie intitolata Un amore spezzato. Alle 21.10 su Rai Tre, Irregolari - Speciale Federica Pellegrini: documentario dedicato alla campionessa di nuoto, dove la donna si racconta come persona e come sportiva. In seconda serata alle 23.25 sullo stesso canale, Report Cult, approfondimento giornalistico condotto da Sigfrido Ranucci. Su RaiPlay, puntate, inchieste e clip in evidenza della rubrica giornalistica che ormai ha fatto storia in tv. Su Rai 4 alle ore 21.05 andrà in onda il film documentario Amy, dedicato alla vita della giovane cantante Amy Winehouse, morta a soli ventisette anni nel 2011: nel programma ricostruzioni, interviste di repertorio e fuori scena. Alle 21.15 su Rai 5 verrà trasmesso Coast Australia, il documentario in otto puntate dedicato alla scoperta dell'isola australiana in compagnia dello storico Neil Oliver. Alle ore 21.20 su Rai Movie il film Matrimonio all'italiana, uscito nel 1964 e diretto da Vittorio De Sica. Il film si incentra sul rapporto tra il ricco Domenico Soriano e la ex prostituta Filumena Marturano. La pellicola è tratta dalla commedia teatrale Filumena Marturano. Il rapporto tra i due è piuttosto complicato, ma nonostante le incomprensioni e il passare degli anni sembra che nessuno dei due possa fare a meno dell'altro. Per concludere il palinsesto della serata, alle ore 21.20 su Rai Premium l'impetuosa comicità di Made in Sud, lo show che riunisce i più divertenti comici meridionali in un appuntamento condotto dal cantante napoletano Gigi D'Alessio, accompagnato da Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. Su RaiPlay sono reperibili le puntate e il backstage del programma.

