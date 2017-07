TEMPTATION ISLAND 2017/ Anticipazioni: tradimenti in arrivo, Antonio e Francesco cedono alle tentazioni?

Temptation Island 2017

La quinta e penultima puntata di Temptation Island 2017 andrà in onda lunedì 24 luglio. Dopo l’addio di Ruben Invernizzi e Francesca Baroni, Filippo Bisciglia racconterà le avventure delle ultime coppie rimaste ovvero Alessio Bruno e Valeria Bigella, Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, Antonio Lenti e Veronica Bagnoli, Nicola Panico e Sara Affi Fella. Per due delle coppie ancora presenti nel villaggio, la quinta puntata del programma dell’amore riserverà delle brutte sorprese. Dal promo che ha pubblicato la pagina ufficiale di Temptation Island 2017, infatti, si evince il presunto tradimento di uno dei fidanzati. Antonio, molto deluso da Veronica che non riesce ancora ad accettare i suoi figli, sarà sempre più vicino alla single Jessica. I due si lasceranno andare a gesti sempre più intimi pensando di non essere ripresi. Si spingeranno oltre? Anche Francesco continuerà ad essere tentato dalla bella Desirèe Maldera, sempre più presa dal bel personal trainer di Roma. In piscina, Francesco e Desirèe saranno sempre più vicini: scapperà il bacio?

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS AL 23 LUGLIO

TRA ALESSIO BRUNO E VALERIA BIGELLA C’E’ CARMEN PUGLIESE

Tra le coppie più in crisi di Temptation Island 2017 c’è sicuramente anche quella di Alessio Bruno e Valeria Bigella. Nel corso della scorsa puntata, dopo essere arrivato ad un centimetro dalle labbra della tentatrice Carmen Rimauro, Alessio è tornato sui suoi passi allontanando la ragazza single e dichiarando di sentire la mancanza della fidanzata Valeria al punto da averle chiesto il confronto immediato, rifiutato poi dalla Bigella. I due, così, potranno riservare una sorpresa al pubblico. In attesa di scoprire se Alessio e Valeria lasceranno insieme il programma o si diranno addio dopo cinque anni d’amore, sui social, spunta ancora la presenza ingombrante di Carmen Rimauro. Alessio, infatti, si è concesso una piccola vacanza ad Ibiza. Dalla bella isola spagnola, Bruno pubblica su Instagram numerose foto del suo soggiorno e, tra i tanti like, spunta anche quello di Carmen. Tra Alessio e la Rimauro, dunque, è forse nato qualcosa o tra i due è rimasto solo un rapporto di stima e di affetto?

