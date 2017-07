TI ODIO, TI LASCIO, TI…/ Jennifer Aniston, dopo il divorzio da Brad Pitt nel film con Vince Vaughn (23 luglio)

Ti odio, ti lascio, ti... oggi su Canale 5

IL CAST DEL FILM

Ti odio, ti lascio, ti… è una commedia del 2006 diretta da Peyton Reed (Ant-Man, Ragazze nel pallone, Il ritorno del maggiolino tutto matto) ed interpretato da Jennifer Aniston (Mia moglie per finta, Come ammazzare il capo e vivere felici, e Rachel nella serie tv Friends) accanto a Vince Vaughn, che interpreta il compagne (Affare fatto, Delivery man, Gli stagisti) e Jon Favreau (Il libro della giungla, Chef, Iron Man). I protagonisti della pellicola Vince Vaughn e Jennifer Aniston hanno fatto coppia anche nella vita, dopo le riprese, ma la loro storia non è durata a lungo, a causa anche della troppa pressione mediatica. Ti odio, ti lascio, ti… andrà in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio di oggi 23 luglio, alle ore 14.05.

GARY E BROOKE SEPARATI IN CASA, LA TRAMA

Gary Grobowski (Vince Vaughn) possiede un'agenzia turistica insieme ai fratelli. Ad una partita di baseball l'uomo conosce Brooke Meyers (Jennifer Aniston), impiegata in una galleria d'arte. Fra i due nasce subito l'amore, e ben presto i due vanno a convivere in un appartamento intestato ad entrambi. Dopo due anni la situazione è però cambiata. Gary e Brooke litigano in continuazione per motivi futili. La frattura fra i due appare sempre più insanabile, finché non decidono di lasciarsi. Entrambi sono però proprietari dell'appartamento e nessuno dei due vuole lasciare all'altro la soddisfazione di vederlo andare via. Ne nasce una situazione in cui Gary e Brooke, pur non sopportandosi, sono costretti a convivere, rendendo ancora più difficile il loro rapporto ed infiammando gli animi per ogni sciocchezza commessa dall'uno o dall'altra. A salvare la situazione penserà un comune amico, Riggleman (Jason Bateman), un agente immobiliare che si incarica di vendere la casa e poi dividere il ricavato. Al momento di lasciarsi definitivamente, dovendo liberare l'appartamento per i nuovi inquilini, Brooke decide però di fare un ultimo tentativo per salvare il suo rapporto con Gary.

