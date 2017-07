TWIN PEAKS 3/ Anticipazioni del 23 luglio: ritorneremo nella Loggia Nera?

Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

TWIN PEAKS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella notte fra oggi, domenica 23 luglio 2017 e domani, lunedì 24 luglio, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta ed in contemporanea con gli USA. A partire dalle 3:00 ed in lingua originale, il canale satellitare manderà in onda l'11esima puntata dello show. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Richard (Eamon Farren) torna a casa e scopre che Miriam (Sarah Jean Long) ha informato lo Sceriffo (Robert Forster) dell'omicidio del bambino. Dopo averla uccisa, avvisa Chad (John Pirruccello) di intercettare la lettera e si allontana in tutta fretta. Intanto, Becky (Amanda Seyfried) viene picchiata duramente dal ragazzo perché sotto effetto di droghe, mentre Dougie (Kyle MacLachlan) viene sottoposto ad una visita medica. La moglie crede infatti che il suo strano comportamento sia dovuto alla sua devozione all'alcool, ma il medico trova le sue condizioni di salute perfette. Quella sera, Rodney (Robert Knepper) ed il suo scagnozzo osservano in televisione l'intervista rilasciata dalla moglie di Dougie alla Polizia riguardo all'aggressore che ha cercato di far loro del male. Janey-E (Kyle MacLachlan) vive un momento di intimità con il marito, inconsapevole di quanto sta accadendoe e con un sorriso stampato sul volto. Il piano di Richard invece ha successo e può rimanere ancora una volta impunito. Il ragazzo raggiunge la villa di Horne e prende di mira la zia Sylvia (Jan D'Arcy), imponendole con la forza di dargli la combinazione della cassaforte e rubandole tutti i gioielli. Nel frattempo, il capo del Casinò incarica Anthony (Tom Sizemore) di uccidere Dougie, mentre Cole (David Lynch) guarda sorridente Albert (Miguel Ferrer) stringere amicizia con il medico legale. Più tardi, Rodney incarica Candie (Amy Shiels) di prelevare Anthony e lo indagano su quanto emerso dall'indagine della Polizia, scoprendo così che Dougie potrebbe essere più pericoloso di quanto abbia mai pensato. Rodney decide quindi di fissare un incontro con Dougie per riprendersi gli oltre 400 mila dollari che ha vinto ai Jackpot. Intanto, Albert informa Cole di un messaggio ricevuto da Diane (Laura Dern) sul suo cellulare e che si tratta quasi certamente di Bob/Cooper. Poco dopo, viene informato del primo avvistamento del criminale fuggito. La Signora del Ceppo invece informa Hawk (Michael Horse ) che la luce si sta affievolendo e che l'oscurità che rimane è pronta a prendere sempre più piede. Gli raccoanda inoltre di fare attenzione ad un sogno e guardarlo bene, indicandogli Laura come la persona giusta.

TWIN PEAKS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 23 LUGLIO 2017, EPISODIO 11 - Durante questi mesi, si è discusso molto del possibile sviluppo dei prossimi episodi di Twin Peaks 3. L'episodio 3x11 non ci rivela molto dal punto di vista della sinossi, data la ben nota riservatezza del creatore e regista David Lynch. Sappiamo però che Fuoco cammina con me, il film che negli anni '90 aveva rivelato molti dettagli della vita di Laura Palmer ed aveva raccontato i suoi ultimi giorni di vita, sarà fondamentale per capire che cosa accadrà nel revival della serie Tv. Ecco che il titolo di questa 11a puntata, "There's fire where you are going" richiama ancora di più l'attenzione in questo senso, spingendo i fan a chiedersi se avremo modo di vedere ancora di più le incursioni di Laura nella vita dei protagonisti attuali. Nel precedente episodio abbiamo visto infatti la ragazza apparire sotto forma di spirito a Cole e questo può indicare un tentativo dell'entità defunta di salvare Cooper prima che sia troppo tardi. Il fuoco potrebbe indicare infatti ancora una volta Bob, visto che è sua la famosa frase "fuoco cammina con me" che ha dato il nome al film. Ci stiamo avvicinando alla Loggia Nera?

