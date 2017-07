UN PASSO DAL CIELO 3 / Anticipazioni puntata 23 luglio: Giorgio e Chiara in crisi, cosa nasconde Tommaso?

Un passo dal cielo

Un passo dal cielo 3 continua ad incollare davanti ai teleschermi milioni di persone. Nonostante si tratti di repliche, infatti, la scorsa puntata della famosa fiction di Italia 1, ambientata nella splendida cornice di San Candido, ha incollato davanti ai teleschermi 2.033.000 spettatori pari al 12.% di share. La terza stagione di Un passo dal cielo è stata trasmessa per la prima nel gennaio del 2015. Si tratta dell’ultima stagione con Terence Hill nei panni del capo della Guardia Forestale di San Candido, Pietro. Oltre a Pietro, interpretato da Terence Hill, in Un passo dal cielo 3 ci sono anche Vincenzo Nappi (Enrico Iannello), l’assistente di polizia Huber Fabbricetti (Giancmarco Pozzoli), l’agente della Forestale, Roccia (Francesco Salvi), Chiara Scotton (Claudia Gaffuri), Giorgio Gualtieri (Gabriele Rossi), l’agente della Forestale, Tommaso Belli (Tommaso Ramenghi) e Eva Fernandez interpretata da Rocio Munoz Morales che porta una ventata d’aria fresca alla fiction. Anche nella terza puntata di Un passo dal cielo 3, oltre al caso principale che riguarda Nathasha e la ricerca del suo bambino, ci saranno nuovi casi da risolvere.

UN PASSO DAL CIELO 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 LUGLIO

IL PREDATORE E IL GIUSTO RIPOSO DEGLI ALBERI

Nel primo episodio della serata intitolato “Il predatore”, la guardia forestale, nei boschi, trova una tenda abbandonata e una telecamere. Dai filmati si scopre che in quel posto, una ragazza è stata aggredita e la polizia pensa che sia morta e che non ci siano più possibilità di salvarle la vita. Nel frattempo, Eva, spaventata dall’accaduto, è convinta di essere la prossima vittima dell’aggressore e chiede a Vincenzo di farle da guardia del corpo. Giorgio, invece, affronta i suoi primi giorni da forestale proprio mentre Reuter propone a Chiara una trasferta lavorativa a Roma della durata di due giorni. La figlia di Roccia è al settimo cielo per l’incredibile opportunità lavorativa che il famoso chef le ha offerto e decide di partire. Natasha, infine, sembra finalmente pronta a riprendere in mano la propria vita e decide di uscire con alcuni ragazza. Nel secondo episodio dal titolo “Il giusto riposo degli alberi”, un uomo pianta targhe commemorative per il bosco. A qualcuno, però, tale abitudine dà fastidio e l’uomo viene ritrovato morto. Chiara, nel frattempo, a Roma per lavoro si sente finalmente libera mentre Natasha, per ringraziare Tommaso dell’aiuto che le ha dato, decide d’invitarlo a cena ma il forestale non si presenta. Tommaso nasconde, forse, qualcosa? Eva, infine, è al settimo cielo per uno spot pubblicitario e per l’arrivo di Rico che giungerà a San Candido per il suo compleanno.

