Una serata bella per te, Mogol / Anna Tatangelo e Arisa per celebrare il paroliere (oggi, 23 luglio)

Questa sera, su Rete Quattro, Marcella Bella celebrerà uno dei parolieri più amati della musica italiana con Una serata bella per te, Mogol, uno spettacolo tutto musicale condotto da Alfonso Signorini e Rosita Celentano. Lo show, che è stato girato nel 2015 al Teatro Dal Verme di Milano, sarà tutto incentrato sulle canzoni del noto autore, che saranno riproposte attraverso le performance degli ospiti della serata. Ad rendere omaggio a Giulio Mogol, infatti, ci saranno artisti come Ron, Arisa, Bianca Atzei e Patty Pravo, Bobby Solo, tutti accompagnati dall'orchestra di venti elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino. Fra i big della serata, però, ci sarà anche un ospite d'eccezione, Fausto Leali, che per ricordare l'amato paroliere si esibirà sulle note de "Il tempo di morire", un brano portato al successo da Lucio Battisti nel 1970, nato proprio dal sodalizio artistico del cantante con l'autore.

UNA SERATA BELLA PER TE, MOGOL

ANNA TATANGELO SULLE NOTE DI "E PENSO A TE"

Ad aprire "Una serata Bella per te... Mogol", sarà Marcella Bella, che supportata dal duo composto da Alfonso Signorini e Rosita Celentano darà il via allo show sulle note di "Emozioni". Questo il brano scelto dall'artista per ricordare il celebre paroliere, che proprio con questa canzone, assieme a Lucio Battisti, in passato ha riscosso un grande successo. Ad aprire la lunga carrellata di ospiti pronti a rendere omaggio all'artista, invece, sarà Anna Tatangelo, che fasciata nel suo elegante vestito blu darà il suo contributo alla serata esibendosi sulle note di "E Penso a te". Immediata la risposta dei presenti, che conquistati dal suo talento non potranno fare altro che apprezzare la performance con un lungo applauso. Se volete avere una piccola anteprima dell'esibizione che Anna Tatangelo porterà in scena questa sera in onore di Mogol, potete cliccare qui e visualizzare il filmato direttamente su Youtube.

IL SODALIZIO CON LUCIO BATTISTI

Una serata Bella per te... Mogol, questa sera celebra uno degli artisti più amati nel panorama musicale italiano, Giulio Mogol, paroliere, scrittore e produttore discografico che a partire dagli anni '60 ha regalato alla musica italiana una serie di successi indimenticabili. Fra i brani senza tempo nati dal suo genio, ricordiamo "Una lacrima sul viso , portata al successo nel 1964 da Bobby Solo al Festival di Sanremo, ma è dall'incontro con Lucio Battisti che nasce il mito che ancora oggi non accenna ad arrestarsi. Dal loro sodalizio artistico, che ha avuto inizio nel 1965, ricordiamo Balla Linda e 29 settembre, ma anche Emozioni, nata nel corso di un viaggio che i due artisti hanno intrapreso alla scoperta dei panorami del nostro paese. Fra i successi più grandi anche le indimenticabili "Una donna per amico", "Sì, viaggiare", "Il mio canto libero" e "Ancora tu".

