Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani lascia il programma? Tre indizi (Trono Over)

Gemma Galgani

Nella prossima edizione di Uomini e Donne potrebbero arrivare grandi novità. È in particolare il Trono Over a poter riservare vere e proprie sorprese ai suoi telespettatori e sui suoi protagonisti più noti. Sempre più reale è infatti la possibilità che Gemma Galgani a settembre non torni ad occupare la sua solita seduta in studio. Molte sono infatti le circostanze che portano a credere a questa probabilità: la prima è la storia con Marco Firpo. Stando alle ultime dichiarazioni fatte dalla dama durante il programma #Estate, la storia con Marco procede a gonfie vele, tanto che Gemma ha accennato anche alla possibilità che in futuro possano esserci le nozze. I due potrebbero quindi decidere di lasciare Uomini e Donne e continuare fuori e senza gli intoppi dello studio la loro storia d'amore. Se questa è la principale delle motivazioni del suo possibile addio, nelle ultime ore ne spunta anche un'altra meno positiva.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER

LA RICHIESTA DI TINA CIPOLLARI

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Nuovo Tv, Tina Cipollari ce la starebbe mettendo tutta per fa sì che Gemma Galgani a settembre non ritorni a Uomini e Donne. La nota opinionista avrebbe lanciato un vero e proprio appello alla conduttrice per chiederle di mandare via una volta per tutte la dama con la quale siamo soliti vederla litigare. Tra la Cipollari e la Galgani non tira buona aria e la situazione per Gemma potrebbe diventare ulteriormente insostenibile se in studio tornasse anche un'altra acerrima nemica: Barbara De Santi. Saranno queste le motivazioni che porteranno la Galgani a lasciare Uomini e Donne per sempre?

