Uomini e Donne/ Anticipazioni, l'estate di Rosa Perrotta? "Amore, lavoro e follie!" (Trono Classico)

Uomini e donne, Rosa Perrotta

Diventano sempre più interessanti per i fand i Uomini e Donne gli appuntamenti di #Estate, lo show registrato nel corso del Chi Summer Tour. Nell'ultimo appuntamento la protagonista è stata Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne. Dopo Gemma Galgani, tocca quindi ad una protagonsta del Trono Classico rivivere la sua avventura all'interno dello show di Maria De Filippi e darci qualche anticipazione sui suoi progetti futuri, partendo da quelli per l'estate. "Lavoro, amore e follie" sono questi i programmi di Rosa, che svela: "Prima di Uomini e Donne Rosa era una persona molto comune. Ha cominciato a fare la modella molto presto, a 18 anni. - ha raccontato l'ex tronista - Ha sempre lavorato e studiato ed intanto si è laureata. Dopo la specialista ha deciso di studiare recitazione. Lei è una ragazza che ha scelto sempre da sola, la sua vita è un pò così, non molto lineare, è fatta di molti colori che non sempre si abbinano tra loro".

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO

ROSA PERROTTA E IL RICORDO DEL SUO TRONO

Impossibile però non soffermarsi sul suo percorso a Uomini e Donne e su quella che è stata la sua scelta. Rosa svela di non aver fatto domanda alla redazione ma che è stata quest'ultima a contattarla per proporle il trono. Dopo solo una settimana e nel giorno del suo compleanno, la Perrotta ha così ricevuto la conferma: sarebbe stata lei la nuova tronista. "Il suo obiettivo era farsi un’esperienza che sicuramente l’avrebbe messa alla prova come persona e che le avrebbe fatto capire anche quanto era disposta ad aprirsi. - svela ancora Rosa, raccontandosi alle telecamere di #Estate in terza persona - Per lei era una cosa molto strana perchè essendo una persona molto riservata, per lei ha significato tanto". La modella sottolinea che il suo è stato un trono ricco di critiche e sospetti (basti ricordare quelle per la conoscenza con Alex Adinolfi). Ecco però cosa svela sul suo fidanzato, Pietro Tartaglione: "Dopo il programma si è ritrovata con una persona affianco con cui sta molto bene. E’ contentissima di aver fatto questa scelta. Con Pietro Tartaglione è molto felice. - e conclude - Per il loro primo mese di fidanzamento si sono regalati un tatuaggio “my first time”. Rosa vorrebbe convolare a nozze ma è ancora presto. La gente è strafelice, si emoziona quando vede Rosa e Pietro…”.

