VI PRESENTO I NOSTRI/ Ben Stiller e Robert De Niro nel film di oggi su Italia 1 (23 luglio)

IL CAST DEL FILM

Vi presento i nostri è una pellicola comica del 2010 diretta Paul Welts e rappresenta il terzo e ultimo capitolo di una trilogia. È infatti il prosieguo dei due film precedenti, ovvero Ti presento i miei e Mi presenti i tuoi?. Il cast della pellicola è sostanzialmente lo stesso dei film precedenti, con Robert De Niro e Ben Stiller a farla da padrone in veste di attori protagonisti. Non mancano Teri Polo e Owen Wilson, oltre che Barbra Streisand e Dustin Hoffman. Una new entry rispetto ai film precedenti è invece rappresentata da Jessica Alba.

VI PRESENTO I NOSTRI, LA TRAMA DELL’ULTIMO CAPITOLO

La trama del film riprende esattamente da dove Ti presento i miei era terminato. Greg e Pam sono finalmente riusciti a coronare il loro sogno d'amore. Hanno celebrato le loro nozze di matrimonio e ora sono anche genitori di una coppia di splendidi gemelli. Jack, padre di Pam che tanto ha intralciato la storia tra Greg e la figlia nei film precedenti, viene colpito da un infarto. Impaurito dalla situazione decide di trovare un nuovo capofamiglia, designando Greg come nuova figura patriarcale. Per testare le capacità di Greg, Jack e sua moglie si recheranno a casa dei due, in occasione della festa di compleanno dei due nipotini.

Greg cerca in tutti i modi di non deludere il suocero, ma la situazione diventerà estremamente complessa per via per ritorno di Kevin, ex fidanzato di Pam. L'uomo ha appena chiuso un'importante relazione sentimentale e appare ancora molto legato a Pam. Nel frattempo Greg ha ottenuto discreto successo nel suo ambito lavorativo, tanto da attirare le attenzioni di un'avvenente rappresentate di prodotti farmaceutici. Jack teme che Greg provi qualcosa per la donna e cerca così di metterlo alla prova.

Durante un convegno, Greg incontra Bob, ex marito della sorella di Pam. L'uomo racconta a Greg di come la sua esistenza sia migliorata da quando ha divorziato e di come Jack sia sempre stata troppo opprimente, soprattutto con la storia del diventare il nuovo capo famiglia. Greg capisce così di essere semplicemente la seconda scelta e che Jack ha ripiegato su di lui solo dopo l'uscita di scena di Bob. In uno scontro verbale diretto Greg e Jack di affrontano apertamente. Jack invita la figlia lasciare Greg, accusandolo di aver tradito Pam. Di contro Greg accusa il suocero di aver ripiegato su di lui nella scelta del suo successore. Fortemente amareggiato Greg va via e si rifugia nell'abitazione che presto acquisterà assieme a Pam. Qui viene raggiunto da Andi, la rappresentante farmaceutica, che cerca di sedurlo. Jack assiste di nascosto alla scena...

