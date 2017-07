Vis à vis / Anticipazioni seconda puntata: Simon incastra Macarena e fa perdere le sue tracce

Vis à Vis, su Canale 9

Sola e con una condanna da sette anni da scontare, Macarena Ferreiro si è ritrovata ad affrontare la dura realtà del carcere, che sin dal primo giorno le ha presentato il conto di una vita vissuta alle dipendenze del suo amante Simon. Il primo appuntamento si è chiuso con le immagini della disperazione della protagonista, che per rendere un favore alla sua compagna di cella è finita nei guai conquistando di diritto un pass verso la cella di isolamento. Ma cosa succederà nell'episodio in onda oggi, domenica 23 luglio? Le anticipazioni rivelano che nella prima puntata, Paloma Garrido, la sorvegliante del carcere, continuerà a temere per la vita dei suoi cari dopo le minacce ricevute da una detenuta molto potente. Leopoldo, intanto, cercherà di mettersi in contatto con Simon per scagionare sua figlia, ma giunto a casa sua non troverà né lui né il denaro che potrebbe aiutare Macarena a dimostrare la propria innocenza.

VIS À VIS, ANTICIPAZIONI

MACARENA ASPETTA UN FIGLIO?

Nuovi guai in arrivo per Macarena Ferreiro, che oltre a dover dimostrare la sua innocenza, questa sera si ritroverà a fare i conti con la sua compagna di cella che ancora una volta farà di tutto pur metterla nei guai. La perfida detenuta, infatti, esige dalla protagonista una cifra che si aggira attorno ai 2500 euro per la droga persa nel corso dell’ispezione, quando Macarena, nel tentativo di renderle un piccolo favore, si è messa nei guai fino a finire in isolamento. “Mai accettare un favore da una detenuta”, le ha ripetuto più volte una compagna di cella, ma Macarena Reffeiro avrà imparato la lezione? Nel corso dell’appuntamento di stasera, questo aspetto verrà scandagliato ancora una volta attraverso una vicenda destinata a cambiare le sorti della protagonista, che dovrà farei conti nuovamente con il passato e con il legame sentimentale che l’ha legata al suo ex. In carcere, infatti, scoprirà di aspettare un figlio dall'uomo che l'ha tradita. Quale sarà la decisione di Macarena di fronte al frutto di una relazione che oggi è al centro di tutti i suoi tormenti?

