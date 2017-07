ALBA PARIETTI/ Il romanticismo? "Roba da comunisti"

Alba Parietti (Instagram)

IL ROMANTICISMO PER ALBA PARIETTI

Alba Parietti si mette a nudo, letteralmente (o quasi), nell'intervista a Piero Degli Antoni per Quotidiano.net: da Christopher Lambert a Cristiano De Andrè, la sua vita è stata costellata da flirt e amori più o meno importanti. E alla luce dell'esperienza - e dei cinquant'anni - la Parietti ne è convinta: la luna, le stelle e i tramonti "sono tutte cose che hanno inventato i comunisti per fare l'amore gratis". Primo argomento della chiacchierata, il cambiamento nei rapporti uomo-donna avvenuto negli ultimi anni: "Purtroppo col tempo ho scoperto che molti idealisti e pseudo-intellettuali spesso parlano davvero della luna per fare sesso gratis". Altro che Fiordaliso: "Non voglio mica la luna", fa intendere la Parietti. "Io sono sempre stata sensibile al fascino intellettuale dell'uomo, vedi Stefano Bonaga. Mi faccio intortare dal romanticismo, dalla poesia. Gli intellettuali predicano che i cellulari rovinano il rapporto uomo-donna, ma appena li perdi di vista si attaccano a WhatsApp".

DA CHRISTOPHER LAMBERT A CRISTIANO DE ANDRÈ

E a proposito di Bonaga e di romanticismo: "Una volta affittò un aereo per venirmi a trovare. Se l’avesse fatto Christopher Lambert oppure l'imprenditore svizzero con il quale ebbi una relazione, non mi sarei stupita. Ma Stefano era un professore universitario, non aveva molti soldi e non era certo uno che li scialacquava. Aveva perso l'aereo per raggiungermi all'Elba dove avevo una serata e io gli avevo fatto una scenata pazzesca (era ancora l’epoca in cui facevo scenate pazzesche) urlando e piangendo. Lo trovai sul molo dell'Elba, mentre mangiava un panino seraficamente seduto al tavolino di un bar". Ma Bonaga non fu l'unico a fare pazzie per lei: "Il regalo più bello me lo fece Cristiano [De Andrè, ndr], quando davanti a migliaia di persone mi dedicò un suo pezzo". Altri tempi. "Oggi le ragazzine sono sempre meno avvezze al romanticismo. Lo scambio è quasi sempre violento e consumistico". Tipico della moderna realtà internauta, insomma: "Gli approcci sono diretti, più sfacciati. La gente si fidanza su Facebook! Non è una situazione ridicola, è tragica".

LA CORRISPONDENZA

Per la Parietti, la galanteria dovrebbe essere reciproca: "Essere romantica, per una donna, è impossibile. Se una donna dedica una canzone a un uomo, quello di solito o scappa o si mette con un'altra. Guardate come sono finite Amy Winehouse o Witney Houston...". Oggi, la metrica delle relazioni è leggermente diversa: "Ho avuto una storia molto complessa con una persona – non dirò mai con chi – che ricordava un po' il film La corrispondenza con Jeremy Irons. [...] A volte si creano dei legami più idealizzati che reali: mi capita di vedere donne, prese dal mio stesso delirio per un uomo, farsi avvolgere da una nuvola di messaggi mentre sono a cena con altri, per cui alla fine della serata in realtà hanno cenato con lui e non con i veri commensali. È la stessa cosa di quando la gente, anziché assistere in diretta a un evento, preferisce riprenderlo col cellulare. Ti perdi l'emozione del momento per avere la prova di averlo vissuto. E ora accade anche con l’amore".

© Riproduzione Riservata.