AMORE IN PANCHINA / Emily Kinney na designer di moda catapultata nel mondo del calcio (24 luglio)

Amore in panchina, la commedia su Canale 5

DA THE WALKING DEAD ALLA COMMEDIA ROMANTICA

Amore in Panchina,in onda oggi alle 16.30, titolo originale Love on the Sidelines, è un film tv del 2016, di produzione americano-canadese, con la regia di Terry Ingram, scritto da Sandra Berg e Judith Berg. Il film appartiene al genere della commedia romantica e il suoi interpreti principali sono Emily Kinney, John Reardon, Hayley Sales, Joe Theismann. L'attrice Emily Kinney, che ha esordito giovanissima nei teatri off Brodway, è un noto volto della tv per aver interpretato il personaggio di Beth Greene in The Walking dead, ed essere apparsa anche in The Knick e Masters of Sex. John Reardon, attore canadese ed ex giocatore di football, è stato nel cast di popolari serie tv come Merlin's apprentice e Tru calling e film come Scary movie4 e di recente Tron- Legacy. Hayley Sales è un'attrice e cantautrice americano- canadese. A proposito della sua parte in questo film, la Kinney ha ammesso che per lei è stato un ruolo del tutto nuovo e diverso da quelli finora interpretati ma finalmente fresco, piacevole e divertente. Soprattutto, confessa che è stato un piacere poter essere truccata e pettinata, dopo aver dovuto interpretare un ruolo da sopravvissuta ad un'apocalisse zombie in the Walking dead! UN

AMORE IN PANCHINA, LA TRAMA

Laurel Welk (Emily Kinney) è una giovane aspirante designer di moda che, trovandosi in un momento di difficoltà economiche e senza occupazione, accetta di lavorare come assistente personale di una superstar del football, il quarterback Danny Holland (John Reardon). A sua volta Holland attraversa un periodo molto difficile, perché a causa di un infortunio è stato messo a riposo forzato. Con l'idea che lo sport sia una cosa per soli maschi, l'ultima cosa che il giovane vorrebbe è una donna come assistente, in particolare una ragazza che non sa nulla di calcio. Dopo qualche scaramuccia iniziale i due decidono di provare a lavorare insieme e non senza difficoltà: Laurel fatica a padroneggiare il suo lavoro, conoscendo ben poco dell'ambiente del football, Danny cerca in tutti i modi di conservare il suo ruolo di star dello sport, anche se è preoccupato che il suo infortunio possa significare la fine definitiva della sua carriera. Ci sono tutti gli elementi perché i due giovani, apparentemente così opposti dal fare scintille, finiscano poi per attrarsi irresistibilmente, a scoprire ciascuno che nell'altro c'è molto più dell'apparenza e a innamorarsi l'uno dell'altra. Naturalmente ci sono equivoci da superare, una precedente fidanzata da congedare e tutti gli ingredienti per una commedia godibile e rasserenante.

© Riproduzione Riservata.