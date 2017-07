ANTONELLA FIORDELISI/ La tentatrice presto a Uomini e Donne? (Temptation Island 2017)

Antonella Fiordelisi a Temptation Island 2017ù

SEMPRE PIU' VICINA A NICOLA

Grande spazio all'interno di Temptation Island 2017 sta avendo la spadista Antonella Fiordelisi, divenuta tentatrice di Nicola, fidanzato con Sara. I due sono apparsi molto affiatati e hanno trascorso dei momenti molto intimi, ballando e chiacchierando. Nicola ha affermato di non aver assolutamente giocato con Antonella e che grazie a lei ha riscoperto delle sensazioni che non pensava di poter provare più. Antonella, dal canto suo, ha detto di sperare che Nicola faccia chiarezza nei suoi sentimenti e capisca quello che deve capire. L'atteggiamento di Nicola e Antonella ha fatto infuriare Sara, la quale si è sentita totalmente mancata di rispetto dal fidanzato ma secondo i telespettatori Antonella sta solo giocando con Nicola, portando avanti il ruolo stabilito per lei dal programma.

ANTONELLA CONTRO SARA E PRESTO SUL TRONO DI UOMINI E DONNE?

Antonella Fiordelisi è la più discussa tentatrice di Temptation Island 2017 e, ovviamente, come è giusto che sia aumentano le speculazioni quando un personaggio ha successo. Secondo alcuni rumors, tra i toto nomi per rivestire il ruolo di tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne ci sarebbe proprio quello della Fiordelisi, pronta a far girare la testa a decine di corteggiatori. Sarà davvero così? Quello che è certo è che Antonella sarebbe a suo agio nelle polemiche insite nella trasmissione, considerando che qualche giorno fa in una sua storia di Instagram ha pubblicato una frase contro uno scatto senza veli di Sara e che a inizio anno aveva fatto parlare di sè per dei messaggi provocanti che si era scambiata con Higuain, tacciandolo di essere malato. Queste sue parole avevano attirato su di lei tante critiche, da costringerla in seguito a scusarsi pubblicamente.

