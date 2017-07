ASIA NUCCETELLI/ Gli studi, l'amore e i ritocchini per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip (24 luglio)

Asia Nuccetelli

Asia Nuccetelli continua a far parlare di sè. Che si tratti di qualche suo flirt più o meno confermato oppure di un ritocchino di troppo, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip riesce sempre ad attirare l'attenzione dei suoi fan oltre che degli immancabili haters. E proprio delle conseguenze delle sue recenti operazioni di chirurgia classica, la figlia di Antonella Mosetti ha parlato in una recente intervista rilasciata a Giada De Miceli nel programma radiofonico Non succederà più di Radio Radio. Precisando di avere dovuto cancellare su Instagram diversi messaggi degli haters che avevano esagerato con i toni delle loro parole, l'opinionista di Barbara d'Urso ha affermato che molte ragazze la prendono da esempio per sottoporsi ad alcuni interventi di chirurgia plastica. Ha infatti precisato: "Ho incontrato persone che hanno iniziato a rifarsi chirurgicamente per assomigliarmi, persone che conoscevo. Quando si va così oltre non mi fa piacere. Penso che tu abbia un problema e devi andare a farti curare".

ASIA NUCCETELLI DA ESEMPIO PER LE RAGAZZE

UN NUOVO AMORE PER LA EX CONCORRENTE DEL GF VIP

L'intervista rilasciata da Asia Nuccetelli a Giada De Miceli, è stata anche l'occasione per fare il punto sui progetti per il futuro sia dal punto di vista professionale che sentimentale. In amore non ci sono stati importanti sviluppi dalla sua frequentazione con Gianmarco Valenza mentre il flirt con il rapper Wayne Santana si è da poco trasformato in un vero rapporto: "Con Gianmarco Valenza non c’è stato nulla, ci siamo incontrati in centro e c’erano i paparazzi e io non me ne sono accorta, lui tanto meno, penso. Ci sentivamo, ma non mi è scattato nulla. Sì sono fidanzata con Umberto, ma non mi piace tanto parlarne perché me ne hanno detto di tutti i colori". Il futuro prevede invece il ritorno agli studi all'università a partire dal prossimo settembre, dove l'ex concorrente del Grande Fratello Vip comincerà la specializzazione in criminologia. Sempre stando alle sue parole rilasciate a Radio Radio: "La televisione mi sta dando tanto, sono diventata autonoma e indipendente economicamente. In più studio, infatti a settembre riprendo l’università indirizzo psicologia, con specializzazione criminologia, è sempre stato fin da bambina la cosa che volevo fare".

© Riproduzione Riservata.