Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio in crisi/ Ultime notizie, ecco chi ha deciso di uscire allo scoperto

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio hanno regalato il gossip della stagione: sono in crisi. Il comunicato con il quale hanno sancito ufficialmente che la loro relazione ha dei problemi ha gettato i loro fan nello sconforto: qual è il vero motivo che li sta dividendo? I due artisti hanno chiesto rispetto della propria privacy, ma intanto continuano a emergere indiscrezioni sulla loro crisi. Pare ad esempio che sia stata lei a spingere per metterla alla luce del sole, visto che i paparazzi la inseguono costantemente. Lui, invece, come riportato da Il Mattino, avrebbe preferito lasciar stare e rispondere eventualmente alle domande, «altrimenti aspettiamo che le cose si risolvano in un senso o nell'altro». È evidente la linea che ha prevalso. Gli amici intanto dicono che i problemi nella coppia sarebbero nati da sette-otto mesi, forse anche da un anno: discussioni, divergenze e incomprensioni culminate nel comunicato social.

ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO IN CRISI

LA SCELTA DEL COMUNICATO PER PROTEGGERE IL FIGLIO

Che sta succedendo ad Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio? In realtà questa è una domanda che si sono posti innanzitutto i diretti interessati. Consapevoli di stare attraversando una crisi seria, i due cantanti hanno provato a capire cosa sta accadendo alla loro relazione, ma finora non hanno trovato soluzioni. Si è parlato di presunti flirt, ma entrambi giurano che non è questo il problema. La pressione dei mass media li ha spinti a uscire allo scoperto, ma ne avrebbero fatto a meno, soprattutto per proteggere il figlio Andrea, che ha 7 anni. Il comunicato per loro è il male minore. Ora non è chiaro se la crisi possa essere ricomposta o sfocerà invece in una rottura definitiva. Trinceratisi nel silenzio stampa per lasciar "sfumare" la notizia, hanno assistito a distanza al dibattito tra chi si scandalizza per il fatto che la loro vita di coppia faccia notizia e chi invece condivide la sua teoria sui social.

