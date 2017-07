Anticipazioni Temptation Island 2017/ C’è la puntata speciale: quali coppie stanno ancora insieme?

Temptation Island 2017

NUOVO CONFRONTO TRA LE COPPIE: STANNO ANCORA INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND?

Colpo di scena per tutti i fan di Temptation Island! Mentre si attende con ansia la messa in onda della puntata di questa sera che vedrà, come anticipato dal promo, un nuovo falò di confronto, arriva una bella notizia sulla programmazione. Quella di questa sera sarebbe infatti duvuta essere la penultima puntata di Temptation Island 2017, anticipando l'ultima di lunedì prossimo; la grande notizia è che la prossima non sarà invece l'ultima! Stando alle indiscrezioni lanciate da Novella 2000, la programmazione del reality delle coppie condotto da Filippo Bisciglia si allunga con una puntata extra molto speciale che vedrà ancora una volta le coppie a confronto. La puntata speciale è prevista per giovedì 3 agosto e, a quanto pare, è stata registrata proprio pochi giorni fa.

DOPO IL TEST FATTO A UOMINI E DONNE DIVENTA UNA PUNTATA SPECIALE DEL REALITY

Quindi lunedì 31 luglio andrà in onda l'appuntamento con tutti i falò di confronto delle coppie rimaste, che concluderanno questa edizione, la settimana dopo - non lunedì ma giovedì - vedremo invece la puntata speciale con tutte le coppie che ci sveleranno com'è andata la loro storia d'amore dopo il confronto al falò in Sardegna. Si tratta quindi della puntata che solitamente prende spazio nella prima registrazione della stagione di Uomini e Donne e che invece ora ha uno spazio tutto suo, stando alle indiscrezioni, in prima serata. Cosa sarà accaduto alle sei coppie in gioco quest'anno? Ricordiamo che le registrazioni si sono concluse a fine giugno e che quindi potrebbe essere cambiato tutto!

© Riproduzione Riservata.