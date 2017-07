BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 24 luglio: Ridge riesce a sedurre Quinn?

Beautiful

Il corteggiamento di Ridge nei confronti di Quinn continuerà ad essere protagonista della puntata di Beautiful, in onda oggi alle ore 13:40 su Canale 5. Forrester resterà convinto che il suo piano finirà per mettere in cattiva luce la Fuller davanti ad Eric, dimostrando la sua infedeltà. Per questo proseguirà nel suo tentativo di seduzione, arrivando persino a seguirla nella sauna della Forrester Creations. Qui, però, la gioielliera metterà le cose in chiaro con il figliastro: dovrò smettere di seguirla e farsi da parte. La donna correrà via confusa, dimostrando che forse sta davvero nascendo un sentimento nel suo cuore. Sarà questo l'inizio di problemi ben peggiori? Ignara di questo nuovo progetto del suo fidanzato, Brooke discuterà con Bill delle ultime novità: lo Spencer le dirà che non si rassegnerà mai a perderla, dicendosi certo che alla fine Ridge la deluderà ancora. Lui la aspetterà, anche tutta la vita se sarà necessario.

BEAUTIFUL, LE ANTICIPAZIONI: RIDGE E QUINN SEMPRE PIU' VICINI

PUNTATA 24 LUGLIO: PROBLEMI PER GLI STEAM

Sono trascorse solo poche settimane dalla difficile scelta di Steffy, che ha accettato di diventare amministratore delegato della Forrester Creations. E già per lei è arrivato il momento di una nuova decisione: il nonno le ha chiesto di lasciare la casa sulla scogliera almeno fino a quando il divorzio da Wyatt diventerà effettivo. Come volto della Forrester Creations dovrà evitare nuovi scandali e confermare la fedeltà al marito, considerato da Eric l'uomo perfetto per stare al suo fianco. Queste parole non faranno affatto piacere a Liam che ancora una volta si vedrà mettere un ostacolo tra sé e l'amore per la Forrester. E la situazione ai suoi occhi diventerà ancor più insopportabile, quando si renderà conto che Steffy sarà disposta ad accettare la richiesta del nonno. Metterà subito fine alla convivenza con Liam? Sarà questo il nuovo passo per una nuova (l'ennesima!) crisi tra gli Steam?

© Riproduzione Riservata.