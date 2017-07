BELEN RODRIGUEZ/ La showgirl malinconica sui social: la crisi con Andrea Iannone è confermata? (24 luglio)

Belen Rodriguez

Cosa sta davvero passando per la mente di Belen Rodriguez? I capricci della showgirl argentina continuano a stupire, soprattutto dopo che Andrea Iannone è stato invitato ad affittare un'altra splendida villa ad Ibiza per evitare la presenza massiccia dei paparazzi. Questa è la versione ufficiale data dalla coppia, che non ha voluto alimentare ulteriori dubbi su una possibile crisi, ma sta di fatto che gli indizi su un momento non facile del loro rapporto ci sono tutti. Ad eccezione della dichiarazione del pilota della Suzuki di qualche giorno fa su Instagram, la presenza della coppia sui rispettivi social network è ridotta al lumicino. E se a ciò aggiungiamo il trasferimento del pilota, la bomba è definitivamente sganciata. Le voci secondo le quali la modella argentina sarebbe ancora innamorata dell'ex marito Stefano De Martino sarebbero dunque vere?

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: CRISI CONFERMATA CON ANDREA IANNONE?

LA MALINCONIA DELLA SHOWGIRL

L'ultima foto di Belen Rodriguez pubblicata su Instagram mostra una donna particolarmente triste, sensazione confermata anche dalla canzone da lei postata insieme a tale immagine (clicca qui per vedere la foto e leggere l'intero testo in lingua spagnola). Tali parole e l'espressione della modella riconfermerebbero, secondo diversi fan, il momento non troppo facile dell'argentina divisa dai sentimenti che prova per il fidanzato Andrea e quelli mai dimenticati per l'ex marito Stefano De Martino. La stessa Simona Ventura, intervistata qualche giorno fa a #Estate da Alfonso Signorini, aveva espresso il suo punto di vista a tal proposito, dichiarando che secondo lei Belen non ha mai smesso di amare il padre Santiago. E secondo alcuni tale legame sarebbe riconfermato dalla presenza di una fede appesa nella catenina al collo della conduttrice di Tu sì que vales, apparsa già qualche giorno fa in uno scatto in cui si trovava insieme al figlio Santiago. Se si trattasse davvero dell'anello nuziale, sarebbe la prova finale dei suoi sentimenti per l'ex marito?

