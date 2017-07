CAMILLO AGNELLO/Da corteggiatore a tentatore (Temptation Island, 24 luglio 2017)

Camillo Agnello, Temptation Island 2017

DA UOMINI E DONNE AL RUOLO DI TENTATORE

Grandi protagonisti di Temptation Island 2017 oltre che le coppie di fidanzati sono, sicuramente, i tentatori e le tentatrici. I più seguiti e centrali in questa edizione del programma di Maria De Filippi sono sicuramente Antonella Fiordelisi e Andrea Melchiorre ma un altro ragazzo che si sta distinguendo è Camillo Agnello. Il giovane ha già preso parte a una trasmissione della "sanguinaria" e cioè Uomini e Donne, dove ha corteggiato ben due troniste. Infatti, ha partecipato prima come corteggiatore di Anna Munafò, la quale decise di non approfondire la conoscenza col giovane. In seguito, nel 2017, è tornato alla corte della De Filippi per corteggiare Silvia ma quando quest'ultima ha abbandonato la trasmissione senza scegliere, Agnello si è ritrovato con nulla in mano anche se questa sua esperienza gli ha portato grande notorietà sui social network e gli ha permesso di entrare nella quarta edizione di Temptation Island, dove sta facendo girare la testa a Sara.

LA SCHEDA DELL'EX CORTEGGIATORE

Camillo Agnello, tentatore della quarta edizione di Temptation Island 2017, ha 34 anni ed è alto 180 centimetri. Camillo è salito alla ribalta per aver avuto un flirt con Nicole Biondi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ma, sopratutto, per la storia con Laura Frenna, all'epoca protagonista del trono di Andrea Damante. Negli studi del programma, infatti, giunsero le foto che testimoniavano il rapporto tra i due e la Frenna minacciò di querelare Camillo perché non c'era stata la liberatoria per far circolare quelle foto.

© Riproduzione Riservata.